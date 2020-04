Nach Angaben der Deutschen Bahn kommt es derzeit zu einem Notarzteinsatz am Gleis auf der Strecke zwischen dem Reutlinger Hauptbahnhof und dem Metzinger Bahnhof. „Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen in beide Richtungen im Regionalverkehr der Deutschen Bahn“, heißt es in der Fahrplanauskunft auf der Internetseite der Deutschen Bahn. Unter anderem ist bisher der Regionalexpress 22010 nach Stuttgart ausgefallen.

Rettungskräfte sind im Einsatz

Um kurz vor 6.30 Uhr wurden die Rettungskräfte mit dem Alarmstichwort „Person unter Zug“ alarmiert. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst sind auch die Berufsfeuerwehr sowie die Abteilungen Sondelfingen und Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Details zum Unfallhergang und zu möglichen Personenschäden gibt es bisher nicht. Wie lang die Strecke gesperrt bleiben muss ist derzeit noch nicht bekannt.

Ersatzverkehr ist eingerichtet

Nach Angaben der Deutschen Bahn haben Pendler zwischen Metzingen und Reutlingen nun eine Alternative: Ein „Ersatzverkehr mit Bus zwischen Metzingen (Württ) und Reutlingen Hbf ist eingerichtet“, teilt die Bahn mit. Inzwischen ist auch die Bahnstrecke wieder befahrbar, seit 7.40 Uhr ist die Strecke zwischen Metzingen und Reutlingen wieder geöffnet. Erfahrungsgemäß kann es aber noch eine Weile dauern, ehe der Zugbetrieb normalisiert ist.