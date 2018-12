Übersberg Zufahrt ab Samstag wieder offen

Pfullingen / swp

Mit Hochdruck werden die letzten Sanierungsarbeiten an der Baustelle der Übersberg-Zufahrt fertiggestellt, damit die Straße am Samstag, 22. Dezember, wieder für den Verkehr freigegeben werden kann. Dank der milden Witterung in den letzten Tagen konnte wie geplant der Asphaltbelag aufgebracht werden. Aktuell stehen noch notwendige Restarbeiten an, die bis Freitag beendet sind.

Rechtzeitig vor den Feiertagen wird dann die Zufahrt zum Übersberg ab Samstag wieder geöffnet, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Pfullingen.

Die Kosten der Sanierung der Zufahrt belaufen sich auf 1,32 Millionen Euro. Zuschüsse in Höhe von 590 000 Euro erhält die Stadt aus dem Förderprogramm „Hochwasseraufbauhilfe“.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr auf dem 1,2 Kilometer langen Bauabschnitt 62 Bohrpfähle eingebaut und 2000 Tonnen Schotter verfüllt.