Die Kriminalität in der Stadt Reutlingen ist im vergangenen Jahr um 10,2 Prozent gestiegen. Den höchsten Anstieg verzeichnet der jetzt im Finanz- und Wirtschaftsausschuss vorgestellte Kriminalitätslagebericht beim Widerstand gegen Polizeibeamte (131,2 Prozent), bei Vermögens- und Fälschungsdelikten (67,5 Prozent) sowie bei Sexualdelikten (22,1 Prozent). 116 Sexualdelikte sind im vergangenen Jahr angezeigt worden, davon zwölf Vergewaltigungen, allesamt Beziehungstaten, wie Kriminaldirektor Michael Simmendinger, Revierleiter in Reutlingen, ausführte.

Brennpunkt am ZOB

Bürgerpark und Zentraler Omnibusbahnhof ZOB bleiben Brennpunkte in der Stadt, wie Simmendinger sagte. Im vergangenen Jahr wurden dort 178 Straftaten, vor allem Körperverletzungen und Rauschgiftdelikte, registriert, eine Zunahme um erneut 6,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. CDU-Fraktionschef Rainer Löffler verwies diesbezüglich darauf hin, dass die CDU seit Langem eine Video-Überwachung für ZOB und Bürgerpark fordere. „Bislang hieß es doch immer, dort sei kein Brennpunkt.“ Das könne man jetzt ja wohl nicht mehr behaupten. „Es ist an der Zeit, etwas zu unternehmen.“ Ein Ansinnen, dem Simmendinger widersprach. Zum einen reiche die Anzahl der Straftaten für eine Überwachung nicht aus, zum anderen sei eine Überwachung nicht unbedingt effektiv. „Wir setzen lieber auf verstärkte Präsenz vor Ort.“

7331 Delikte registrierte die Polizei in Reutlingen im Jahr 2018. Die Aufklärungsquote liegt mit 63,6 Prozent leicht über dem Landesdurchschnitt. Neben den bereits erwähnten Delikten wie eine deutliche Zunahme der Körperverletzungen bereitet den Polizeibeamten die zunehmende Aggression gegen Polizeikräfte Sorgen. „Es ist noch viel mehr als ­angezeigt wird“, beklagt Simmendinger. „Die Kollegen sind jeden Tag damit konfrontiert.“ Gleichzeitig wisse man auch, dass dieses aggressive Verhalten sich nicht nur gegen die Polizei richte, sondern zunehmend auch gegen Feuerwehrleute und Notärzte, so Simmendinger weiter.

657 Straftaten wurden im vergangenen Jahr von Flüchtlingen begangen, darunter vor allem Körperverletzungen und Diebstähle sowie Rauschgiftdelikte. Im Fokus der Polizei sind derzeit in Reutlingen 24 Personen aus dieser Tätergruppe, die innerhalb von sechs Monaten fünf Mal straffällig wurden. Ziel sei es, gegen diese Personen zeitnahe Sanktionen und aufenthaltsbeendende Maßnahmen durchzusetzen, so Simmendinger.

Dass Kriminalstatistiken mitunter Kuriositäten aufweisen, zeigt sich auch heuer wieder. So zum Beispiel eine 500-prozentige Zunahme der Straftaten im Stadtteil Bronnweiler. Was ist da passiert? Nichts, was die Sicherheit der Bronnweiler Bürger bedroht. Ein Internetbetrüger, der in zahlreichen Fällen im Internet Waren bestellte und diese nicht bezahlte, hat die Statistik nach oben getrieben.

