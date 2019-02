Reutlingen Seenotretter: Zeichen europäischer Solidarität setzen

Reutlingen / Von Ralph Bausinger

Es ist zunächst einmal eine symbolische Geste: Die Gemeinderatsfraktionen von SPD, Grünen, FDP und die beiden Stadträte der Linken Liste haben einen interfraktionellen Antrag eingebracht. Darin fordern sie, dass auch Reutlingen die Initiative „Seebrücke – Schafft sichere Häfen“ unterstützt“ und sich selbst zu einem „sicheren Hafen“ erklärt.

Ein Signal setzen

Damit unterstreicht die Stadt, dass sie bereit ist, Menschen aufzunehmen, die bei ihrer Flucht aus Seenot gerettet worden sind und teilt dies auch den zuständigen Behörden, insbesondere dem Bundesinnenministerium, mit. Und sie appelliert, so der dritte Punkt des Antrags, „sich weiterhin und verstärkt für die Bekämpfung der Fluchtursachen sowie für die Rettung der Menschen im Mittelmeer einzusetzen“.

„Wir wollen damit ein Signal setzen, dass man die Menschen in Not und ihre Retter nicht alleine lässt“, betonte Gabriele Janz. Die Stadträtin der Grünen und Unabhängigen wandte sich auch gegen die skandalöse Kriminalisierung der Seenotretter durch die Behörden vor allem in Italien und Malta. Dazu komme, so Janz, dass man in der Stadt bislang gute Erfahrungen mit Flüchtlingen gemacht und sich die Bürgerschaft stark engagiert habe.

Man müsse doch Menschen, die aus Seenot gerettet wurden, an Land lassen, empört sich FDP-Stadtrat Hagen Kluck. Allerdings habe er wenig Hoffnung, dass die zuständigen Behörden – an erster Stelle das Bundesinnenministerium und die Innenministerien auf Landesebene – den Worten Taten folgen ließen. Mit der Aktion „sicherer Hafen“ wolle es Reutlingen gemeinsam mit den anderen 35 Städten der Bundesregierung erleichtern, aus Seenot gerettete Flüchtlinge aufzunehmen.

2275 Flüchtlingen seien im vergangenen Jahr im Mittelmeer ertrunken“, sagte Rüdiger Weckmann (Linke). Aus seiner Sicht „können wir es auf einer Wohlstandsinsel durchaus leisten, wenige Flüchtlinge aufzunehmen“. „Es geht um gelebte europäische Menschlichkeit, um Menschlichkeit von unten“, betonte auch Helmut Treutlein. Der SPD-Fraktionsvorsitzende und seine Mitstreiter möchten den interfraktionellen Antrag auch als Zeichen der Solidarität mit den italienischen und spanischen Städten verstanden wissen. Schließlich habe die Bundesregierung, erinnerte Kluck, die Länder im Süden Europas viele Jahre in der Flüchtlingskrise alleingelassen.

Wie geht’s weiter? Die Verwaltung wird den Antrag prüfen und dann in die Beratung einbringen. Wann das sein wird, ist derzeit völlig offen.

