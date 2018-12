Reutlingen Zehn Gesellen schaffen es in ihren Berufen unter die Top-Drei

Reutlingen / swp

Beim bundesweiten Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks haben die Junghandwerker aus der Region hervorragend abgeschnitten. Von den 16 Teilnehmern aus dem Bezirk der Handwerkskammer Reutlingen schafften es zehn unter die Top-Drei. Sechs Gesellinnen und Gesellen belegten die jeweils ersten Plätze in ihren Berufen.

„Das ist ein großer Erfolg für die jungen Handwerkerinnen und Handwerker und eine Auszeichnung für die Ausbildungsbetriebe in der Region“, gratuliert Präsident Harald Herrmann. „Die jungen Leute haben sich in ihren Berufen beim bundesweiten Abschluss des Wettbewerbs gegen ihre Konkurrenten durchgesetzt. Sie haben ihr großes Können und ihr handwerkliches Geschick unter Beweis gestellt.“

Gute Wissensvermittlung

Das sehr gute Abschneiden bei dem traditionsreichen Wettbewerb – er wird seit 1951 durchgeführt – unterstreiche die hervorragende Ausbildungsleistung des Handwerks in der Region, so Herrmann weiter: „Hinter jedem Sieger steht freilich auch ein engagierter Ausbildungsbetrieb.“ Hinzu komme die gute theoretische Wissensvermittlung in den Berufsschulen – den dualen Partnern der Betriebe.

Von den 16 beteiligten jungen Handwerkerinnen und Handwerkern aus der Region haben es zehn auf die Siegertreppchen geschafft. Diese Quote sei aus mehreren Gründen bemerkenswert, betont Herrmann weiter. Am Wettbewerb, der in rund 100 Handwerksberufen durchgeführt wird, beteiligen sich alle 53 Handwerkskammern in Deutschland, denen teilweise deutlich mehr Betriebe als unserer Kammer angehören.“

Die Bilanz des Jahres 2018: sechs erste Bundessieger, drei zweite Bundessieger und ein dritter Bundessieger. Sie hatten ihre Ausbildung in den vergangenen zwölf Monaten mit einer Note besser als 2,4 abgeschlossen und sich über Wettbewerbe auf Kammer- und Landesebene für die nationale Ausscheidung qualifiziert.

Zweimal das Double

Zwei Teilnehmern gelang sogar das Double. Sie wurden ebenfalls beim parallel durchgeführten Wettbewerb „Die gute Form – Handwerker gestalten“ ausgezeichnet. Insgesamt gingen zwei zweite Plätze und ein dritter Platz an Nachwuchshandwerker aus der Region.

Die Abschlussfeier des Bundeswettbewerbs fand unlängst in Berlin statt. Die Handwerkskammer Reutlingen ehrte alle Kammer-, Landes- und Bundessieger aus ihrem Bezirk kürzlich in Metzingen.