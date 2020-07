Wir sind im September wieder da“, betonte WPR-Intendant Cornelius Grube. Zwar plant die Württembergische Philharmonie Reutlingen (WPR) wie alle anderen auch quasi auf Sicht, weil niemand die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie absehen kann. Doch anders als manches andere Orchester entschied sich die WPR-Intendanz nicht dafür, das Programm komplett einzustampfen, sondern es wie geplant zu drucken und die Ausführung jeweils der aktuellen Situation anzupassen.

Gerade diese Flexibilität half der WPR auch, als erstes Orchester im Land die Juni-Wochen sinnvoll zu nutzen: So wurde die „Insel“-Konzertreihe mit Strand-Ambiente quasi aus dem Hut gezaubert; sie findet viel Zuspruch und bietet bis 24. Juli weitere sieben bunt gemischte Konzerte.

WPR ist noch vergleichsweise gut aufgestellt

Anders als sonst ging es im Pressegespräch diesmal nicht nur um Künstler und Highlights, sondern auch um die finanzielle Lage. Die WPR ist noch vergleichsweise „gut aufgestellt“, wie Grube anmerkte – sofern die Zuschüsse wie zugesagt fließen. „In diesem Fall könnten wir mit einem blauen Auge davonkommen“, so der Intendant.

Bis zu 500 Besuchern in der Stadthalle möglich

Dem Land etwa sei es wichtig, dass die WPR wie geplant weiterarbeitet. Unterstützt wird dies auch durch die Belüftung und das Hygienekonzept der Stadthalle, womit bis zu 500 Besucher in den großen Saal eingelassen werden können. Die Bühne dort ist zum Glück groß genug für Orchesterkonzerte, wenn auch nicht für opulente Besetzungen. Werke aus Barock und Wiener Klassik sind sofort machbar, Spätromantik und 20. Jahrhundert vielleicht später – je nach Infektionslage. Das orchestrale Live-Erlebnis ist durch nichts zu ersetzen!

Plan B liegt bereit

Ein „Plan B“ liegt für den Fall bereit, dass bestimmte Aufführungen entfallen müssen. Auch die Abonnenten sollen keine Einbußen erleiden; reguläre Abos werden ausgesetzt und greifen erst wieder, wenn richtige Konzerte stattfinden. Die haben es, wie von der WPR nicht anders zu erwarten, wieder in sich: Im Rahmen der bisherigen Programmstruktur von Sinfoniekonzert bis „WPR vor Ort“ wird erneut eine anregende Verbindung aus Tradition und Innovation geboten, als Solisten treten hochkarätige Künstler aus der Region und der ganzen Welt auf, so zum Beispiel Fazıl Say oder Matthias Kirschnereit, auch die früheren Chefdirigenten Norichika Iimori und Ola Rudner sind angemeldet.

Jubiläumskonzert am 19. Oktober

Hier nur zwei Hinweise: Das Sinfoniekonzert am 19. Oktober wird das 75-jährige WPR-Bestehen mit der Reutlinger Stadtgeschichte verknüpfen, und zwar mit einem Auftragswerk „Aries“ (nach Grieshabers Sturmbock-Zyklus) für zwei Klaviere (Grau/Schumacher) und Orchester von Stephan Boehme.

Beim Sonderkonzert zu Neujahr am 18. Januar 2021 ist neben der „Alpensinfonie“ der Ausnahme-Hornist Felix Klieser mit Mozart (KV 495) zu erleben; er wurde ohne Arme geboren.

Dirigent sitzt in San Francisco fest

Die Kaleidoskop-Konzerte allerdings sind teilweise noch mit Fragezeichen versehen – ob etwa die Broadway-Sänger aus den USA anreisen dürfen, steht noch in den Sternen. Auch Chefdirigent Fawzi Haimor sitzt derzeit noch in San Francisco fest.

Allen Unwägbarkeiten zum Trotz hält die Württembergische Philharmonie Reutlingen zuversichtlich an dem geplanten Programm für die kommende Spielzeit fest. Gerade jetzt, im Jahr ihres 75-jährigen Bestehens, blickt sie zurück auf die Anfänge, als das Orchester mit Unterstützung von Stadt und Bevölkerung das Kulturleben aus Kriegswirren und Unsicherheit heraus neu prägte. Das macht Mut.

Info Weitere Informationen finden sich unter www.wuerttembergische-philharmonie.de