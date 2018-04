Messe WTT-Expo® ergänzt die interCOGEN®

Reutlingen / swp

Energieeffizienz bietet ein immenses Potenzial, Kosten zu sparen, Prozesse zu optimieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Gerade im Bereich der industriellen Wärme- und Kältetechnik spielen die Einsparung und Rückgewinnung von Energie eine zunehmend wichtige Rolle. So werden in der Messe Karlsruhe am 27. und 28. Juni die CEB® Energie-Effizienz-Messe und die interCOGEN®, Deutschlands Kraft-Wärme-Kopplungs-Messe, von der WTT-Expo® um das Thema Wärme und Kältetechnik mit dem Schwerpunkt TGA von Industrie- und Gewerbebauten ergänzt. Das Messetrio präsentiert hochaktuelle Entwicklungen und Innovationen für die Energieversorgung der Zukunft.

Die CEB® informiert bereits zum 11. Mal über Energieeffizienz in Nichtwohn- und Wohngebäuden, Industrieeffizienz, zukünftige Trends und Innovationen, Gebäudetechnik und Energiemanagement. Ein Fokus liegt auf dem Thema Digitalisierung. Die Bandbreite beim CEB®-Kongress reicht vom Passivhaus über Energieeffizienz in Gewerbe & Industrie, Technologietransfer und Lastflexibilisierung bis zu zukunftsfähigen Quartier-Lösungen und Building Information Modeling (BIM).

Die interCOGEN® widmet sich mit Messe und begleitenden Fachtagungen allen Aspekten rund um die KWK und hat damit ein Alleinstellungsmerkmal in Europa. Technologien der Gegenwart und Konzepte der Zukunft, Digitalisierung, Flexibilisierung und Vermarktung sowie die gesetzlichen Rahmenbedingungen werden auf der Messe und den begleitenden Konferenzen thematisiert. Neben dem Neuanlagenbau geht es auch um optimalen Betrieb, Flexibilisierung und Modernisierung von Bestandsanlagen.

Auf der WTT-Expo® dreht sich alles um die industrielle Wärme- und Kältetechnik und damit auch um prozesstechnische Energieeffizienz. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf den Bereichen Wärmetauscher für die Wärmerückgewinnung im Bereich Hallenheizung und -lüftung, Nutzung von Prozessabwärme sowie entsprechenden Komponenten im Sinne der TGA von Industrie- und Gewerbebauten. Ganzheitliche Systemlösungen und innovative Produkte zur Optimierung der Energieeffizienz im Bereich der TGA werden präsentiert.

Angesprochen werden vor allem Planende und Beratende Ingenieure aus dem Bereich TGA für Industrie/Gewerbe.

Rund 135 Aussteller, 1 500 Fachbesucher und 550 Kongressteilnehmer werden zu dem Messetrio in Karlsruhe erwartet.

Weitere Informationen gibt es unter www.ceb-expo.de.