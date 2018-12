Eningen Wohncontainer: Chance im Zentrum

Eningen / Kathrin Kammerer

Seit Anfang Oktober stehen hinter dem Eninger Rathaus zwei Container mit Holzverkleidung. Dort, wo einst das Hotel Garni stand, das im November 2014 abbrannte, sollen in Zukunft Wohnungslose einen Unterschlupf finden, bestätigt Eningens stellvertretende Bürgermeisterin Barbara Dürr.

Die zwei Container sind ein Geschenk der Firma LiWooD an die Gemeinde, sagt Thomas Gabler vom örtlichen Bauamt. Die Münchner Firma hat eine Niederlassung in Eningen. Die Container, die mit Wohnraum und Bad zusammen jeweils 18 Quadratmeter messen, hatten zuvor als Ausstellungsstücke und Büroräume auf dem Bau gedient. Sie wurden nun nebeneinander gestellt und durch einen Vorbau ergänzt.

In den letzten Zügen

Die Arbeiter sind nun in den letzten Zügen des Wasser- und des Wärmeanschlusses. In den zwei Wohnräumen sieht es nun, kurz vor Weihnachten, noch stark nach Baustelle aus. Hier soll jeweils ein Bett, ein Schrank und ein Tisch aufgebaut werden. Das Bad ist klein aber fein. Die Küche umfasst zwei kleine Schränke und eine Arbeitsplatte.

Rund 50 000 Euro hat sich die Gemeinde die zusätzlich notwendigen Arbeiten an den Containern kosten lassen, sagt Gabler. Ende Januar sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, gibt er in Aussicht. Im Februar können dann die ersten Bewohner einziehen.

Barbara Dürr sieht die zwei Wohnräume als gute Ergänzung zu den Unterkünften in der Sulzwiesenstraße. „Dort ist unser Spielraum schon immer sehr klein gewesen, der Wohnraum ist knapp.“ Rund 30 bis 40 Personen, so schätzt sie, sind in Eningen von länger- oder auch kurzfristiger Obdachlosigkeit betroffen. Das kann sehr schnell gehen, sagt sie: Manchmal werfen beispielsweise Scheidungen, Brände oder auch Krankheiten Menschen in eine solche Ausnahmesituation. Dann muss das Rathaus eine Lösung finden: „Wenn ein Eninger Bürger auf der Straße sitzt, dann sind wir verpflichtet.“

Schneller Anschluss finden

Die Lage der zwei Container mitten im Ortszentrum sieht Dürr als Chance: „Dann findet keine Ghettoisierung statt.“ Mitten im Dorf seien die Menschen einer gewissen sozialen Kontrolle unterworfen. „Und sie können vielleicht auch schneller sozialen Anschluss finden und der Obdachlosigkeit wieder entkommen.“ Ab Februar sollen die zwei Wohnungen bezugsfertig sein und über das Sozialamt belegt werden, sagt sie.