Ein vollständig neues Stadtquartier entsteht derzeit zwischen Sickenhäuser Straße, Gellertstraße und Justinus-Kerner-Straße am Schieferbuckel. 348 neue Wohnungen, elf Einfamilienhäuser und eine Kindertagesstätte werden in „Blue Village“ gebaut, Am Mittwoch, ein Jahr nach Baubeginn, wurde das Richtfest für die ersten beiden Bauabschnitte mit 166 Wohnungen gefeiert. Schon in einem Jahr sollen die Wohnungen bezugsfertig sein. Die fünf Baugemeinschaften werden von der GfB, der Gesellschaft für Betreuung privater Bauherren mbH, koordiniert. Der Quadratmeterpreis liegt bei durchschnittlich 3300 Euro. Noch in diesem Herbst soll der Bauantrag für den dritten Bauabschnitt erfolgen.