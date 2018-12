Stadtgebiet Wohin mit dem Baum?

Pfullingen / swp

Die Stadt gibt bereits jetzt die Sammelstellen für Christbäume bekannt. Ausgediente Christbäume können bis Freitag, 11. Januar, an folgenden Plätzen abgelagert werden: An der Ecke Arbach-/Kaiserstraße, an der Grünanlage Ecke Wörth-/Römerstraße, am Spielplatz Burgweg/Wielandstraße, an der Ecke Elisenweg/Bergstraße, am Parkplatz Klosterkirche und am Parkplatz Bauhof in der Leonhardstraße 15.

Weiter Sammelstellen im Pfullinger Stadtgebiet sind im Januar an der Ecke Kühnenbach/Große Heerstraße, am Ahlbolweg/Parkplatz Stadion Roßwagstraße gegenüber des Musikerheims, an der Grünanlage Ecke Gielsbergweg/Schönbergstraße, an der Ecke Hauff-/Zeilstraße beim Altglascontainer, am Spielplatz Elsterweg/Talackerstraße, an der Kurze Straße bei der Kurt-App-Sporthalle am Stromhaus, an der Ecke Oberhaldenweg/Griesstraße und dann auch noch am Spielplatz Häglenstraße/Mozartstraße.