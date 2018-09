Eningen Wo’s gerne mal knallt und rummst

Von Norbert Leister

Gleichgesinnte treffen – das ist eines der Ziele des Schülerforschungszentrums Südwürttemberg im Eninger Mühlweg 5. Schülerinnen und Schüler, die sich für Physik, Mathe, Informatik, Biologie oder Chemie interessieren und ihr Wissen weiter vertiefen wollen, sind in dieser besonderen Einrichtung, die es in Württemberg genau achtmal gibt, genau richtig, wie Dr. Joachim Groß am Samstag beim Tag der offenen Tür erläuterte.

„In den Schulen sagen Kinder und Jugendliche nicht unbedingt gerne, dass sie sich für MINT-Fächer interessieren“, so der Leiter des SFZ. Warum? „Dann werden sie doch gleich als Nerd abgestempelt“, sagt Groß, der einen Teil seines Lehrauftrags am SFZ ausfüllt, einen anderen am Graf-Eberhard-Gymnasium in Bad Urach.

Ansprechen will das SFZ Schüler ab der 5. Klasse. „Wer Ideen für ein naturwissenschaftliches Projekt hat, kann hierherkommen oder sein Interesse in Kursen vertiefen“, so Groß. In und nach diesen Kursen mit den Namen Arduino Mikrocontroller, Platinenherstellung, Internet der Dinge, Robo Cup, Freestyle Chemie oder Physik Olympiade würden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann meist schnell auf eigene Projektideen kommen. So wie Marie Schurna, Marc Panse und Hannes Reichle, die allerdings schon seit dreieinhalb Jahren an ihrem Copter forschen, mit dem sie Bälle von Dächern holen können. Dass die von ihnen entwickelte besondere Drohne funktioniert, wissen sie schon, „wir sind momentan in der Feinabstimmung“, sagen sie.

Andere Jugendliche untersuchten am Samstag, ob und wie sich Rotkohl farblich verändert, wenn der pH-Wert sich ändert. Oder wie man eine Wasserrakete viele Meter hoch in die Luft starten lassen kann. Auch daran waren Marc und Hannes beteiligt. „Und wir beschäftigen uns mit einem Mikrocontroller, mit dem wir die Flughöhe bestimmen können“, erläuterte Joachim Groß. „Interessant ist für die Jugendliche natürlich alles, was rumst und knallt“, schmunzelt der studierte Physiker, der mit der SFZ das Interesse von Kindern und Jugendlichen für Naturwissenschaften vertieft.

Weil das „ein außerschulischer Lernort“ ist, findet laut Groß „alles außerhalb der Unterrichtszeiten statt, der Schwerpunkt ist also am Freitagnachmittag“. Als Standortleiter ist Groß jeweils donnerstags und freitags vor Ort, die anderen der insgesamt acht Lehrer kommen vor allem, wenn die Schüler auch da sind. Die Stunden der Pädagogen werden vom Land bezahlt, die 500 Quadratmeter in dem Bürogebäude im Eninger Mühlweg kann das SFZ mietfrei nutzen – was auf das Entgegenkommen der Immobilienfirma zurückzuführen ist.

„Weil hinter den Schülerforschungszentren ein gemeinnütziger Verein steht, finanzieren wir uns vor allem über Spenden und über Sponsoren“, so Dr. Joachim Groß. Und weil viele Firmen heftig am naturwissenschaftlichen Nachwuchs interessiert sind, finden sich einige Sponsoren, die tiefer in die Tasche greifen, um das SFZ zu unterstützen.

Ein anderes Projekt erläuterte Groß am Samstag, mit dem sich andere Jugendliche beschäftigen: „Hier will ein Team einen Rasenmäher bauen, der Blumen stehen lässt.“ Wichtig sei bei allen Projekten, Schritt für Schritt vorzugehen – was für die SFZ’ler oftmals nicht gerade einfach sei. Bei dem Rasenmäher-Projekt etwa kann das Fahrzeug sich schon allein vorwärts bewegen, die Kamera erkennt auch farbliche Unterschiede, „jetzt muss das Gerät nur noch mähen lernen“, erläutert Groß.

Am Beispiel von Marc Panse, Hannes Reichle und Marie Schurna zeigt sich eindrücklich, dass die Intensivierung des naturwissenschaftlichen Interesses am SFZ nachhaltige Auswirkungen nach sich ziehen kann: Alle drei machen am Ende dieses Schuljahres ihr Abitur, Marie will Luft- und Raumfahrttechnik studieren, Hannes will sich noch nicht festlegen, aber „auf jeden Fall was Naturwissenschaftliches“. Und Marc? Er ist sich bereits sicher, dass er IT-Systemadministrator werden will. „Wenn ich genommen werde.“