Kreis Reutlingen Wo liegen die Prioritäten?

Reutlingen / swp

Gestern debattierten die 69 Reutlinger Kreisräte den Haushalt für das kommende Jahr. In einer Mammutsitzung mit einer 44-Punkte-Tagesordnung besprachen sie die anfallenden Ausgaben. Den Gemeinden im Kreis geht es finanziell gut – doch wie wird das Geld ausgegeben? Die sechs Fraktionen verdeutlichten ihre Schwerpunkte in Reden (ausführlicher Bericht folgt).

Die größte Fraktion, die Freie Wähler Vereinigung (FWV), betrachtet den geplanten, großen Personalzuwachs in der Verwaltung kritisch, so der Fraktionsvorsitzende Dr. Ulrich Fiedler. Gemeinsam mit der CDU beantragte seine Fraktion eine Überprüfung: Sind so viele Stellen wirklich notwendig? Wenigstens 300 000 Euro Personalkosten, so der Antrag weiter, sollten mit einem Sperrvermerk versehen werden. Die FDP unterstützte dieses Vorhaben ebenfalls. Ebenfalls gemeinsam mit der CDU beantragten die Freien Wähler, einen mit 250 000 Euro dotierten „Sonderfonds Digitalisierung“ einzurichten. Fiedler bedauerte die Entwicklung in puncto Kreiskliniken, mahnte aber zu einem realistischen Blick auf die aktuelle Lage.

Die CDU, die zweitgrößte Fraktion, beantragte, dass die Tonne, die Württembergische Philharmonie (WPR) und das franz.K gefördert werden – jedoch nicht mit den von den Institutionen beantragten Summen. Für das LTT lehnte die Fraktion unter dem Vorsitzenden Florian Weller eine Förderung ab. In Richtung franz.K, das eine erhebliche Erhöhung des Zuschusses beantragt hatte, sagte Weller, man müsse bedenken, welche Signale man aussende, wenn einzelne Förderzuschüsse verdoppelt werden. Zu den Kreiskliniken betonte Weller, das Bedürfnis nach einem Krankenhaus in der Nähe sei nachvollziehbar, im Zweifelsfall wolle aber doch jeder zum Spezialisten. Genauso wie die FWV findet auch Weller den Personalzuwachs in der Verwaltung „bedenklich“.

Die SPD betonte, dass man in puncto Krankenversorgung einem weiteren „Ausdünnen in der Fläche“ dringend entgegenwirken müsse. Die Fraktion stellte den Antrag, die Gelder, die im Haushalt eigentlich für die Geburtshilfe in Münsingen eingeplant waren, für Organisationsreform und Personalsuche der Kliniken zur Verfügung zu stellen.

Fraktionsvorsitzender Mike Münzing regte an, die berufliche Bildung im Landkreis weiter auszubauen. Er sprach sich dafür aus, sich in wenig frequentierten Gegenden Gedanken über autonomes Fahren durch ein entsprechendes Buskonzept zu machen. Münzing mahnte abschließend, dass „Finanzpolitik kein Selbstzweck“ sein dürfe. Die schwarze Null an sich sei noch keine politische Leistung – wenn sie Versäumnisse bei der Infrastruktur oder dem kulturellen Leben nach sich ziehe.

Willi Weiblen (FDP) gab zu bedenken, dass die Sozialausgaben – zum Großteil durch die Kreisumlage finanziert – mittlerweile „beängstigende Ausmaße“ annehmen. In puncto Verkehr betonte er, dass eine „autofeindliche Stadt“ auch nicht das Ziel sein könne. Alle Anträge der Grünen dazu lehne die FDP ab.

Zu den Kreiskliniken fand Weiblen deutliche Worte: „Eine nur zu 40 Prozent ausgelastete Unfallchirurgie in Bad Urach ist nicht zu halten.“ Seine Fraktion beantragte, die WPR und das franz.K mit den von den Institutionen jeweils geforderten Summen unterstützt werden. Damit sei dann auch mehr als bewiesen, dass „die ewige Leier der Benachteiligung der Stadt Reutlingen“ im Kultur- und Sozialbereich nicht stimme.

Die Linken forderten einen für alle finanzierbaren ÖPNV. So beantragten sie erneut die Einführung eines Sozialtickets und billigere Schülermonatskarten. Außerdem forderte Fraktionssprecher Thomas Ziegler mehr Geld und zwei zusätzliche Stellen für die Umsetzung der Kulturkonzeption. Ein weiterer Antrag der Linken sieht die Erarbeitung einer Gedenkkonzeption für den Landkreis und die Ausbildung von Jugendguides vor. In puncto Ermstalklinik habe der Landkreis verpasst, zu handeln, so Ziegler weiter. Jetzt – nachdem die wesentlichen Entscheidungen alle gefallen sind – noch zur Bürgerbeteiligung aufzurufen, „dadurch wird sich unser Landkreis kaum glaubhafter machen“, so Ziegler.

Einen Schwerpunkt legte Grünen-Fraktionssprecher Hans Gampe auf die Situation der Kreiskliniken. Er forderte, den weiteren Abbau der Leistungen in Bad Urach zu stoppen. Einer Privatisierung der Kliniken werde seine Fraktion auf keinen Fall zustimmen, so Gampe weiter. Die Kulturkonzeption begrüße seine Fraktion. Umso verwunderlicher sei es, wie „zögerlich“ die Verwaltung mit manchen Anträgen auf kulturelle Förderung umgehe. Damit meine er besonders das franz.K, das um 30 000 Euro kämpft. Außerdem forderte er, dass der Schuldenabbau um zwei Millionen Euro (auf insgesamt 6,5 Millionen Euro) erhöht wird und dass zudem auf eine Kreditaufnahme verzichtet wird. Zudem dürfe die Kreisumlage nicht so stark gesenkt werden, so Gampe: Nämlich nur auf 30,8 und nicht auf 29,5 Prozent. Da entlaste die Gemeinden immer noch um zirka drei Millionen Euro.