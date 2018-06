Reutlingen Wo die Kunst Flagge zeigt

Von Evelyn Rupprecht

Ich bin Fan für Deutschland“: Auf das Schild an seinem knallbunten Kunstwerk hat Dominik schwarz auf weiß geschrieben, was Sache ist. Aus Papierrollen, kleinen Fahnen, Eisschirmchen, Stöckchen und Krepp-Papier hat er sein Bekenntnis zur Nationalmannschaft gebastelt, das bei der Vernissage an diesem Nachmittag durchaus Beachtung findet. Ein halbes Jahr lang waren Dominik und fünf andere hochbegabte Grundschüler von der Hector-Kinderakademie in Jenny Winter-Stojanovics Skulpturen-Werkstatt kreativ. Monatelang haben sie im Kulturpark Reutlingen-Nord Seite an Seite mit sechs Bewohnern der Eingliederungshilfe Rappertshofen an ihren Kunstobjekten gearbeitet. Die Ergebnisse dieses Tuns der Hector-Kinder und der Menschen mit Handicap sind nun in einer Doppel-Ausstellung, die bis 22. Juli dauert, zu bestaunen.

„Das ist eine offene Begegnungsstätte. Hier sollen sich Menschen vorurteilsfrei austauschen“: Norbert Peichl, Bereichsmanager der LWV-Eingliederungshilfe, fasst bei der Vernissage in Worte, was der Kulturpark Nord für Menschen mit und ohne Behinderungen ist. Zu dem Projekt gehört indes nicht nur ein Café, sondern für die Bewohner auch ein kunsttherapeutisches Angebot. Und dessen Stipendiatin ist heuer die Reutlingerin Jenny Winter-Stojanovic, die an der Hector-Kinderakademie auch hochbegabte Jungen und Mädchen unterrichtet. Beide Kurse hat die Künstlerin räumlich wie inhaltlich zusammengeführt. Seit zwei Monaten macht sie mit ihren sechs Klienten aus Rappertshofen vor allem Arbeiten aus Pappe wie das Konstrukt aus Frischhaltefolien-Verpackungen, das Robert Walt aufgetürmt hat. Jetzt, da die Bewohner von Rappertshofen sich für ihre Materialien entschieden haben, „können wir daraus Geschichten entstehen lassen“, sagt Winter-Stojanovic, die mit den Klienten aus der Eingliederungshilfe im Herbst eine Brücke in die Stadt schlagen möchte. „Wir planen dort eine große Ausstellung“, kündigt sie an.

Die etwas kleinere Ausstellung, die jetzt im Kulturcafé zu sehen ist, wird dann schon längst wieder abgebaut sein. Und mit ihr die Objekte, die die Dritt- und Viertklässler der Hector-Akademie geschaffen haben. Dabei hatten es Fabian, Janina, Nikita, Amely, Yarin und Dominik am Anfang gar nicht so leicht. „Sie durften nichts machen, was man kennt“, erklärt die Künstlerin. „Und dann haben wir gemeinsam philosophiert.“ Was ist nichts? Was darf nichts werden? Fragen, die sich die Stipendiatin und die Kinder immer wieder gestellt haben. Bis dann doch etwas werden durfte aus den Objekten, die schließlich sogar Namen bekommen haben. „Kanalisation“ heißt eines, „Geknuddel“ ein anderes. Die meisten Werke sind aus Pappe und Draht. „Weil man Pappe so schön kombinieren kann“, wie Nikita findet. „Und weil man Draht in unbekannte Formen bringen kann“, sagt Dominik. Freilich hat nicht nur das künstlerische Schaffen die Kinder weitergebracht. Auch der Kontakt zu Menschen mit Handicap hat ihre Erfahrungswelt größer werden lassen. Menschen, von denen sie wissen wollten, ob man ihre Sprache studieren kann. Kann man, haben sie gelernt.