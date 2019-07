2018 hat Wafios sein 125-jähriges Bestehen gefeiert. Dank einer überdurchschnittlich guten Auftragslage konnte das Traditionsunternehmen hervorragende Kennzahlen sowohl für die AG wie auch die gesamte Gruppe vorlegen, wie Vorstandssprecher Dr. Uwe Peter Weigmann und sein Vorstandskollege Martin Holder am Freitag im Pressegespräch erläuterten.

Mit dem Kauf des ehemaligen Restaurants „Stadt Reutlingen“ im Dezember ist Wafios ein echter Coup gelungen. Mit dem Erwerb des 1500 Quadratmeter großen Grundstücks in der Karlstraße ist der Weg für eine weitere Expansion direkt am Firmengelände geebnet. „Das bereits vorhandene Gebäude wird jetzt von Wafios saniert, damit es künftig für Besprechungen und die Unterbringung von Gästen geeignet ist und zudem Raum für Arbeitsplätze bietet“, sagte Holder. Darüber hinaus hat das Unternehmen den Eingangsbereich des Hauptgebäudes in der Silberburgstraße und den zentral gelegenen Kundenparkplatz neu gestaltet. Für die beiden Vorstände stellt auch dies eine „Investition in die Zukunft“ dar.

Zurück zu den Zahlen: Mit 145,3 (2017: 132,9) Millionen Euro lag der Umsatz der Wafios AG wie auch der gesamten Gruppe etwa 9,3 Prozent über dem Umsatz des Vorjahres. Die Gruppe schloss das Geschäftsjahr 2018 mit dem Umsatzrekord von 201,4 (184,3) Millionen Euro ab. Das Konzernergebnis nach Steuern stieg auf 7,5 Millionen Euro, 1,4 Millionen Euro mehr als 2017. An Dividende schüttete Wafios insgesamt 2,25 Millionen Euro aus, das entspricht 75 Cent pro Aktie. Hiermit unterstützen die Aktionäre, so Weigmann, den Aufbau einer soliden Kapitalbasis, um für eine mögliche Krise gerüstet zu sein.

Derzeit beschäftigt die Wafios AG 716 Mitarbeiter – davon 620 in Reutlingen und 96 in Marktredwitz. In der Gruppe sind es 1074. Wafios bildet derzeit 56 junge Männer und Frauen aus. Damit blieb die Zahl der Mitarbeiter weitgehend konstant. An einen Mitarbeiteraufbau sei laut Weigmann auch mit Blick auf die hohen Personalkosten nicht gedacht.

Großen Wert legt Wafios darauf, seine Mitarbeiter für die Digitalisierung fit zu machen. In Zusammenarbeit mit der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule werden Kurse unter anderem für Robotik, Sensorik oder 3D-Druck angeboten.

Die überaus positive Vorjahresentwicklung hatte sich noch in den ersten beiden Monaten des Jahres fortgesetzt. Seit März seien im Auftragseingang die Auswirkungen der Krise im Automobilbereich spürbar. „Als Ursache für diesen Rückgang sehen wir die Kombination aus Dieselskandal, die zweifache Freigabeprozedur für die WLTP-Abgasprüfung und die Unsicherheiten bei der Entwicklung der Elektromobilität. Das führt zu weniger verkauften PKW, unsere Kunden liefern somit weniger Federn und Drahtteile an die Automobilindustrie., was wiederum zu einer Zurückhaltung im Investitionsbereich für neue Maschinen führt,“ erklärte Weigmann. Auch gebe der Ausbau der E-Mobilität einerseits neue Impulse, doch seien andererseits einige Akteure der Automobilzulieferindustrie verunsichert, was sich in vorsichtigerer Geschäftstätigkeit niederschlage. „Wafios wird von der E-Mobilität profitieren. Wir werden in der Summe mehr Umsatz haben“, zeigt sich der Vorstandssprecher überzeugt.

Sorgen bereitet den Wafios-Vorständen auch die Tatsache, dass sich die hohen Tarifabschlüsse zu sehr an den Großunternehmen orientierten und die Interessen des Mittelstands nicht ausreichend berücksichtigen. Man sei hier im Diskurs mit dem Arbeitgeberverband Südwestmetall wie auch der IG Metall. Uns geht es darum, flexiblere Lohnabschlüsse zu erzielen“, betont Holder. „Unser Schwerpunkt ist Reutlingen. Wir wollen, dass Reutlingen das Zentrum von Wafios bleibt“, unterstreicht auch Weigmann.