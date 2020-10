Unterstützung aus der Stadtverwaltung für Reutlingens Gastronomen: Sie dürfen ihre konzessionierte Außenfläche in diesem Jahr länger betreiben. Normalerweise müssen Tische, Stühle und Schirme auf Außenflächen bis zum 31. Oktober abgebaut sein. Wegen der Corona-Pandemie hat die Stadt Reutlingen nun die Erlaubnis für das Betreiben von Gastronomie-Außenflächen verlängert.

Geringeres Infektionsrisiko

Zunächst bis zum 31. Dezember dürfen Gastronomen ihre Außenflächen nutzen. Um sich den saisonalen Bedingungen anzupassen, können beispielsweise Heizpilze aufgestellt werden. Im Sinne des Infektionsschutzes sollen so Gäste von Restaurants, Kneipen und Cafés auch in den kommenden Monaten die Möglichkeit haben, draußen zu sitzen, erklärt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.