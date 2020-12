Das Förderprogramm „Und seitab liegt die Stadt“ unterstützt das Wilhelm-Hauff-Museum in Lichtenstein mit einer Finanzspritze in Höhe von 1200 Euro. Der Reutlinger CDU-Bundesabgeordnete Michael Donth freut sich über diesen Zuschuss: „Solche finanziellen Unterstützungen, auch wenn es keine riesen Summen sind, zeigen die Bedeutung, welche Bund und Kommunen der Kultur und hier der Literatur gerade auch in Zeiten von Corona zumessen“, so Donth. Die Mittel dazu stammen aus dem Bundesprogramm „Ländliche Entwicklung“ (BULE). Im Fokus dieses Förderprogramms sind Orte mit weniger als 20 000 Einwohnern.

Familien- und Seniorenprogramme sowie Angebote für Schulklassen

Das Wilhelm-Hauff-Museum sieht sich als Stätte des Lernens und der Kommunikation. Durch Angebote, wie Familien- und Seniorenprogramme oder Konzepte für Schulklassen, soll sich jeder willkommen fühlen. „Es ist schön zu sehen, dass solche Angebote in unserer Umgebung auch im Echaztal unterstützt werden“, unterstreicht Donth. So strahle das Schloss Lichtenstein über seinen geistigen Vater, den Schriftsteller Wilhelm Hauff nicht nur als Bauwerk, sondern auch als Teil der Literaturgeschichte ins Land aus.

Neue Angebote für verschiedene Zielgruppen geplant

Bürgermeister Peter Nußbaum, der die Nachricht per Telefon aus Berlin erhielt, war darüber ebenfalls erfreut. „Mit diesem Zuschuss wird auch die engagierte Arbeit der ideenreichen Mitarbeiterinnen in unserem Museum gewürdigt. Das ist eine tolle Sache und eine willkommene Unterstützung bei der geplanten Gestaltung von neuen, zielgruppenorientierten Angeboten unseres musealen Kleinods“, so Nußbaum.

Das Projekt der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und des Literarischen Colloquiums Berlin fördert bundesweit literaturbezogene Veranstaltungen für Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Ziel ist es unter anderem, die Literaturvermittlung zu stärken.