Reutlingen Wie soll es mit der Alten Reithalle weitergehen?

Reutlingen / Kathrin Kammerer

Für Stadträtin Edeltraut Stiedl ist die Alte Reithalle ein Paradebeispiel dafür, „dass wir uns in Reutlingen einfach schwer tun, mit Denkmälern“. Sie appellierte in der gestrigen Sitzung des Bauausschusses, in Zukunft besser mit dem Kulturgut umzugehen. „Sonst kracht es halt irgendwann zusammen.“

Seit dem Jahr 1996 wird über neue Nutzungsmöglichkeiten für die Alte Reithalle diskutiert. Die städtische Gebäudemanagerin Katja Büchel hatte für die Ausschussunterlagen alle Ideen zusammengetragen, die in den vergangenen 20 Jahren auf den Tisch gekommen sind. Die Liste reicht von einer Inlineskate-Halle (1996, 2014) und einem Kulturzentrum (2001), über eine Judo Trainingshalle (2003) und eine Brauereigaststätte (2013), bis hin zu Büroräumen (2007) und einer Versetzung des kompletten Gebäudes (2018).

Auch die Gemeinderatsfraktionen hatten im Lauf der Jahre so ihre Ideen: Die Grünen und Unabhängigen wollen eine Fahrradgarage und -Werkstatt ergänzend zu einer Bebauung des restlichen Areals (2017), die SPD will eine Nutzung als Kaltluftsporthalle (2018) und die Freien Wähler streben eine Veranstaltungshalle an (2018). Es gibt also viele Ideen – aber die Alte Reithalle steht weiter ungenutzt da. Was läuft da schief?

Zum einen macht die Konstruktion eine problemlose Neunutzung fast unmöglich. Schon bei der Erbauung 1914 wurden statische Fehler gemacht, vor einem Jahr hat das Büro „Werkstatt für Baudenkmalpflege“ dem Gebäude dann Einsturzgefahr attestiert. Seitdem ist es gesperrt und wird von außen gestützt. Im Frühling wird innen nun ein Schwerlastgerüst eingebaut, das der Alten Halle noch mehr Stabilität verleihen soll. Allein diese Sicherungsmaßnahmen wurden mit rund 125 000 Euro veranschlagt.

Keine Einigkeit

Dann steht die Halle unter Denkmalschutz. Das macht einen Umbau nicht einfacher – einen Abriss aber auch nicht. Und nicht zuletzt werden sich die Fraktionen einfach nicht einig, wie es auf dem Areal weitergehen soll. Die Grünen und Unabhängigen wollen am Liebsten den momentan von Bosch genutzten Parkplatz mit Wohnungen bebauen und die Alte Reithalle zur Fahrradgarage machen. Was SPD-Stadtrat Helmut Treutlein schwachsinnig findet: „Man will mit dem Fahrrad doch direkt vor die Firma oder die Haustüre fahren.“ FWV-Stadtrat Erich Fritz hält davon ebenfalls nichts: „Bosch braucht doch auch Flächen zum Parken.“ Außerdem ist Fritz scheinbar kein leidenschaftlicher Verfechter des Drahtesels: „Es stürmt doch auch mal oder schneit. Und von der Alb fährt ja sowieso keiner mit dem Rad hierher.“

So driftete die Diskussion also schneller, als man Alte Reithalle sagen kann, in eine Debatte über die Schaffung von Wohnraum und die Praktikabilität des Fahrrads ab. WiR-Stadtrat Dr. Jürgen Straub brachte schließlich nochmal die 22 Jahre auf den Tisch, die seit dem ersten Vorschlag vergangen sind: „Da könnte man fast sagen: Wenn man lange genug wartet, erübrigt sich jeder Denkmalschutz.“ Für Friedel Kehrer-Schreiber (FWV) ist es ein „Jammer“, dass die Stadt die Halle so verkommen lassen hat.

2,5 Millionen für Sanierung

Ein weiterer, heikler Punkt: Wie Gebäudemanagerin Büchel berichtete, kostet allein die grundlegende Sanierung der Halle rund 2,5 Millionen Euro. Damit ist sie aber noch nicht für eine Folgenutzung aufgepeppt. Sprich: Brandschutz, Energieversorgung, Erdbebenschutz und ähnliches sind hier noch nicht eingerechnet. Für Regine Vohrer (FDP) ein Grund, schleunigst über die Nutzung zu entscheiden, und dann erst diesen Batzen Geld zu verbauen.

Wie es nun weitergeht? „Es muss erst klar sein, wie sich das restliche Gebiet entwickelt“, sagte Gebäudemanagerin Büchel. Sprich: Ob (und wie lange) Bosch die Parkplätze weiter nutzt. Und dann müsste man sich ja erst mal einig werden über die Nachnutzung. „Wenn Sie eine zündende Idee haben – her damit“, sagte Baubürgermeisterin Ulrike Hotz am Ende der Diskussion. Das quittierten einige Stadträte – im Angesicht der Holzhalle – dann mit einem leicht verzweifelten Lachen.