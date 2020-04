Die Diskussion um die Lockerung von Maßnahmen im Rahmen der Corona-Verordnung hat zuletzt Fahrt aufgenommen, einzelne Geschäfte dürfen ab Montag wieder öffnen. Und auch die Abschlussklassen sollen im Mai wieder zur Schule gehen können. Doch das Kontaktverbot und viele weitere Maßnahmen bleiben weiter in Kraft. Und das nach Umfragen mit einer weitgehenden Zustimmung der Bevölkerung.

Zumal das Virus weiterhin viele Rätsel aufgibt und es noch nicht einmal gesichert ist, dass einmal Genesene tatsächlich eine dauerhafte Immunität gegen das neue Coronavirus entwickeln. Immer noch bereiten sich Krankenhäuser auf das Schlimmste vor, sind ehrenamtliche Helfer im Bevölkerungsschutz ebenso wie die Bundeswehr im Einsatz, um die Corona-Krise in den Griff zu bekommen.

Kurzfristige Maßnahmen

Und doch lässt sich wohl mit Recht behaupten: Viele Maßnahmen, die das Virus in Schach halten sollen, sind kurzfristig beschlossen worden und könnten sich im Nachhinein als übertrieben erweisen. Oder zumindest der Umgang der Menschen mit diesen Regeln: Wenn etwa Mütter oder Väter beim Einkaufen in einem örtlichen Getränkefachhandel in Reutlingen geharnischt dazu aufgefordert werden, ihre noch kleinen Kinder gefälligst vor dem Laden stehen zu lassen – schließlich dürfe man nur alleine Einkaufen. Es drängt sich die Frage auf: Sollen die Eltern ihre Kleinkinder etwa draußen anleinen? In der Reutlinger Innenstadt gibt es derweil selbsternannte Ordnungshüter, die empört Ehepaare zurechtweisen wollen, weil sich diese eine Parkbank ebenso wie das heimische Bett teilen. Die Infektionsgefahr dürfte da im Rahmen bleiben – und Familien dürfen in der Öffentlichkeit ohnehin in größeren Gruppen unterwegs sein.

Öffentliche Bücherregale: Mal offen, mal zu

Dennoch sollen möglichst alle Menschen, wann immer es geht, zu Hause bleiben. Dabei könnte ein gutes Buch helfen. Wenn der eigene Lesestoff ausgeht, gibt es zurzeit aber nur wenige Möglichkeiten: Zwar bieten Bibliotheken und Buchhandlungen Lieferungen an, doch in Ruhe in den Büchern vorab schmökern, das geht dabei natürlich nicht. Auch wenn nun eine Öffnung des Buchhandels ab der kommenden Woche in Aussicht gestellt worden ist.

Öffentliche Bücherregale wären da eine willkommene Alternative – doch nicht überall: Während sich das Reutlinger Bücherregal in der Wilhelmstraße derzeit einer besonders großen Beliebtheit erfreut, ist der Bücherbaum in Pfullingen „zum Schutz gegen die Ausbreitung des Coronavirus gesperrt“, wie es in dem von Absperrband umwickelten Baum heißt. Ob das wirklich nötig ist? Eine einfache Antwort gibt es darauf wohl nicht. „ Dem Ministerium für Soziales und Integration ist keine spezifische Empfehlung hinsichtlich des Umgangs mit öffentlichen Bücherregalen bekannt“, heißt es auf Anfrage unserer Zeitung. Und weiter: „Der Verlauf der Ereignisse ist jedoch hoch dynamisch und schlechterdings nicht vorhersehbar. Eine seriöse Aussage darüber, welche Beschränkungen sich zu welchem Zeitpunkt im Hinblick auf ein Ansteckungsrisiko als infektionsschutzrechtlich geboten erweisen werden, ist vor diesem Hintergrund nicht möglich. Gleiches gilt für Mutmaßungen zu möglichen Übertragungswegen von Krankheitserregern.“

Ministerium: Gemeinden haben Spielraum

Liegt die Pfullinger Stadtverwaltung mit der Schließung des Bücherregals damit also auf der Linie der Stuttgarter Behörden? Das Innenministerium spielt den Ball zurück zu den Gemeinden. „Aus Sicht des Innenministeriums ist entscheidend, dass der Aufenthalt im öffentlichen Raum an beziehungsweise in öffentlichen Bücherregalen nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Haushalts gestattet ist. Zu anderen Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Es obliegt den Ortspolizeibehörden zu entscheiden, ob diese Anforderungen vor Ort eingehalten werden können.“

Ein Blick auf den Pfullinger Marktplatz macht indes schnell deutlich: Bei den dortigen Einkaufsmöglichkeiten halten sich die Kunden in der Regel an die Abstandsgebote der Corona-Verordnung und achten aufeinander. Auch am öffentlichen Bücherregal könnte die Stadtverwaltung das den Pfullingern wohl durchaus zutrauen.