Das war nix. In der dritten Runde des württembergischen Verbandspokals mussten die Oberliga-Fußballer des SSV Reutlingen am Mittwoch in Nagold die Segel streichen. Die Schütt-Elf unterlag, trotz einer 1:0-Führung durch Marvin Methner (44.), gegen den Landesligisten VfL Nagold mit 1:3 und ist somit aus dem WFV-Pokal ausgeschieden.