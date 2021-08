Eigentlich ist erst am 1. September meteorologischer Herbstanfang, doch bereits der August war teilweise sehr wechselhaft und nun könnte es gerade so weiter gehen.

Wetter für den Landkreis Reutlingen am Wochendende

Der Deutsche Wetterdienst meldet für Freitag nach einem wolkenverhangenen Start in den Tag, ab dem Mittag deutlich mehr Sonnenanteile. Am Nachmittag und Abend heiter bis sonnig mit Maximaltemperaturen von bis zu 24 Grad bei schwachem Wind meist aus Nordwest und Tiefstwerte von rund 13 Grad. Am Samstag neben harmloser Quellbewölkung gibt es viel Sonne. Höchstwerte liegen um die 28 Grad mit einem schwachen Wind aus Westen.

Am Sonntag ziehen von Westen dichte Quellwolken mit Schauern und Gewittern auf. Bei Temperaturen um 22 Grad Celsius, kann es örtlich zu Starkregen kommen. Das regnerische Wetter von Sonntag wird sich Anfang der Woche mit Temperaturen zwischen 20 und 22 Grad fortsetzen.