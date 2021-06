Auf der Internetseite des DWD heißt es: Am Nachmittag entwickeln sich zunächst nur vereinzelte, ab dem Abend von Südwesten dann verbreiteter Gewitter, die sich voraussichtlich zu einem größeren Gewitterkomplex zusammenschließen. Dabei können heftiger Starkregen um 40 l/qm, mit geringerer Wahrscheinlichkeit auch extrem heftiger Starkregen bis 70 l/qm in kurzer Zeit oder in wenigen Stunden auftreten. Zudem sind großer Hagel um 5 cm und schwere Sturmböen um 100 km/h (Bft 10) möglich. Räumlich eng begrenzt besteht ein erhöhtes Risiko für Orkanböen bis 120 km/h (Bft 12). Diese Vorabinformation soll auf das Potenzial schwerer Gewitter hinweisen. Amtliche Warnungen werden bei Bedarf zeitnah herausgegeben.

Am vergangenen Mittwoch, 23. Juni 2021, richtete ein schweres Unwetter im Landkreis Reutlingen große Schäden an.