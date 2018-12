Weihnachtsmarkt Wetter bescheiden, Beschicker zufrieden

Reutlingen / Ralph Bausinger

Der Weihnachtsmarkt ist in seine letzte Woche gestartet. Noch bis Samstag, 23. Dezember, 20.30 Uhr, sind die Buden und Stände geöffnet, können Kurzentschlossene dort noch ihre Weihnachtsgeschenke kaufen. Regine Vohrer und Norbert Brendle vom Ausrichter „Marktwerkstadt“ haben gestern ihre Zwischenbilanz gezogen: Und die fällt positiv aus.

„Trotz der vielen Tage mit widrigem Wetter ist der Markt supergut gelaufen“, berichtete Brendle. Nach den Rückmeldungen, die er erhalten habe, seien die Beschicker „insgesamt zufrieden“. Er geht davon aus, dass der Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr wieder zwischen 200 000 und 300 000 Besucher in die Achalmstadt locken wird. Über 60 Prozent davon kämen, schätzte Brendle, von außerhalb des Stadtgebiets.

Brendle zeigte sich im Pressegespräch auch erfreut, dass es in diesem Jahr keine Klagen von Anwohnern und Händlern gegeben habe. Ärger hat allein das Aggregat der Eisbahn verursacht. Aufgrund der frühlingshaften Temperaturen in den ersten acht Weihnachtsmarkttagen konnte das Aggregat nicht wie versprochen nachts abgestellt werden. Für kommendes Jahr soll daher ein kleineres und leiseres Modell verwendet werden.

An der Eisbahn, die von der Marktwerkstädtern finanziert und von den Eissportfreunden gemanagt wird, wollen die Veranstalter auf jeden Fall festhalten. Viele Eltern und Schüler rechnen fest damit“, betonte Regine Vohrer.

Vohrer und Brendle halten weiter an ihrem Wunsch fest, auch einen kleinen Teil des Marktplatzes für weitere Stände nutzen zu könne. Bislang waren alle Vorstöße in diese Richtung am Widerstand der Marktbeschicker gescheitert.

Was die Werbung für den Weihnachtsmarkt, insbesondere auch in den sozialen Medien wie Facebook und Co. angeht, arbeitet die Marktwerkstadt seit vergangenem Jahr mit StaRT zusammen. „Wir können dies nicht selber in dieser Professionalität machen“, unterstrichen Vohrer und Brendle. Auf diese Weise ist es auch möglich, über Tourismusportale in anderen Städten für die Veranstaltung zu werben. Dadurch ließen sich, hofft Brendle, noch mehr Busreisenveranstalter gewinnen, den hiesigen Weihnachtsmarkt anzufahren.

Zudem wurde erstmals in diesem Jahr in Kooperation von Stadtmarketing und der Gesellschaft „#imländle“ ein Film über den Auftritt des Reutlinger Gospelchors auf dem Weihnachtsmarkt gedreht und ins Netz gestellt.

Übrigens: Der Termin für den Weihnachtsmarkt 2019 steht bereits fest. Er wird vom 27. November bis 21. Dezember sein. Brendle geht davon aus, dass zwischen 80 und 90 Prozent der diesjährigen Weihnachtsmarktbeschicker im kommenden Jahr wieder mit dabei sein werden.