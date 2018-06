Verbraucherzentrale Werbung und Wirklichkeit bei Lebensmitteln

Reutlingen / swp

Lebensmittelhersteller bewerben mit verschiedenen Werbeaussagen die Qualität ihrer Produkte. Mit einem kostenlosen Vortrag „Werbung und Wirklichkeit bei Lebensmitteln“ informiert die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg am Donnerstag, 28. Juni, 17 Uhr im Vortragsraum der Beratungsstelle, Kanzleistraße 20, über das, was hinter der Lebensmittelwerbung steckt.

„Purer Fruchtgenuss aus Beeren“, „100 Prozent natürlicher Geschmack“ oder „erlesene Zutaten“, diese und ähnliche Werbeaussagen auf Lebensmitteln versprechen hochwertige Produkte und besondere Qualität. Die Lebensmittelhersteller locken mit attraktiven Versprechen – doch nicht immer werden die Erwartungen auch entsprechend erfüllt.

Der Vortrag „Werbung und Wirklichkeit bei Lebensmitteln“ erläutert typische Marketingstrategien der Unternehmen. Anhand von Beispielen zeigt er auf, wie Werbetricks erkannt und Werbeaussagen kritisch bewertet werden können. Und er stellt dar, welche Möglichkeiten jeder einzelne hat, sich gegen Missstände zu wehren.

Eine Anmeldung erleichtert die Planung der Veranstaltung und ist entweder per E-Mail an ernaehrung@vz-bw.de oder per Telefon unter (07 11) 6 69 12 11 montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr möglich.