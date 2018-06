Tiere Wenn der Kakadu eifersüchtig wird

Pfullingen / Gabriele Böhm

Die beiden Kakadumädels machen sich schlank und fächeln mit den Flügeln. Ist ihnen zu warm? Solche und ähnliche Fragen zum eigenen Haustier konnte man am Wochenende den Mitarbeitern des bmt Tierschutzzentrums Pfullingen stellen. Das Fest, das vom Herbst auf den Sommer verlegt worden war, fand wieder großen Anklang.

Den Kakadudamen ist nicht heiß, sie sind heiß und zwar auf Betriebsleiter Timo Franzen. „Sie versuchen tatsächlich, mich anzubaggern“, erklärt er das auffällige Verhalten. Als eine der beiden fürs Foto auf seine Schulter darf, wo sie dann sitzt wie festgetackert, umflattert die andere aufgeregt das Duo. „Eifersucht“, meint Timo. Ein männlicher Amazonenpapagei attackiere dagegen männliche Pfleger derartig, dass man einen Schutzhelm angeschafft habe.

Wer sich gut mit Tieren und dem Tierheim auskennt, konnte bei der Kinderrallye schöne Preise gewinnen. Auch die Hüpfburg fand wieder großen Anklang. Das Wichtigste waren jedoch die exakt 150 Tiere von der Farbmaus bis zum Hund. Auf großes Interesse stießen Exoten wie Krallenaffen, Bartagamen und Schlangen. Nachdem im vergangenen Jahr das Kaninchengehege fertig geworden war, hatte man das Zuhause für die griechischen Landschildkröten namens „Bifteki“ und „Souvlaki“ in Angriff genommen. Der Auslauf mit 25 Quadratmetern enthält als Rest des ehemaligen Beachvolleyballfeldes an dieser Stelle auch einen Sandhaufen, in dem die Schildkröten ihre Eier ablegen können. Büsche und Sträucher machen es gar nicht so leicht, die Tiere abends wiederzufinden. „Nachts müssen sie ins Häuschen“, sagt Timo Franzen. „Falls ein Fuchs oder Marder mal Lust darauf haben sollte, griechisch essen zu gehen.“ Viele Organisationen und Dienstleister boten Artikel oder Beratung an. Der Stand der „Kaninchenhoffnung“ hatte artgerechtes Futter im Programm, die Meerschweinchenhilfe gab Tipps, der Verein für Sport- und Gebrauchshunde Gomadingen präsentierte sich. „Vierbeinerei“ informierte rund um die Themen Pflege und Wellness. „Vawidoo“ ist aus dem englischen „vacation with dogs“ abgeleitet und bietet unkomplizierten Urlaub mit dem Hund. Für Katzenliebhaber organisiert der „Freundeskreis Katze und Mensch e.V.“ den Service des Katzensittings.

Wer mochte, konnte beim Flohmarkt stöbern oder sich an einem der Verpflegungsstände stärken. Zum ersten Mal gab es auch einen Cocktailautomaten. Und auch Fußballfans kamen nicht zu kurz. Die portugiesische Wasserhündin Frieda, zurzeit beschäftigt als „antenne 1“-Orakel, sagte live den Spielausgang Deutschland-Schweden voraus. Die Hundeschule „Martin Rütters D.O.G.S Reutlingen/Balingen“ zeigte in Vorführungen, wie es optimal zwischen Hund und Besitzer klappt.

Ein Novum war auch der Wettbewerb „Pfullingens next Super Dog“. Gesucht wurde jedoch nicht der oder die Schönste, sondern die Harmonie zwischen Mensch und Tier. Für Hundebesitzer galt es beispielsweise, mit dem Vierbeiner bei Fuß einen Eierlauf zu absolvieren. Auch außerhalb des Festes steht das bmt Tierschutzzentrum Reutlingen jedem Tierfreund beratend zur Seite.