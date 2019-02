Reutlingen / Von Norbert Leister

Sie werden den Abend nicht bereuen“, hatte Bernadette Schoog am Montagabend den Gästen in der Kundenhalle der Reutlinger Kreissparkasse versprochen. Tatsächlich sollten es unterhaltsame 1,5 Stunden werden, in denen Johann Lafer als Gast bei „Schoog im Dialog“ mal nicht kochen sollte. „Dafür werden wir Dich besser kennenlernen“, versicherte die Moderatorin.

Auf Schoogs Frage, ob Lafer heute schon gekocht habe, sagte der Sterne- und Fernsehkoch, Unternehmer, Buchautor, Helikopterpilot und „Missionar in gesunder Ernährung“, wie er sich selbst bezeichnet: „Nein.“ Gegessen habe er an diesem Tag hingegen schon, „es ist gut, wenn ich mal nicht kochen muss“. 1988 habe er seinen ersten Stern im Guide Michelin erhalten, allerdings sei er nie ein Fan von „aufwendigem Kochen“ gewesen: „Immer höher, weiter, noch weiter – das ist nicht mein Ding.“

Stattdessen sei sein Motto: „Wer ein Festessen genießen will, muss auch Verzicht üben können.“ Er selbst mache einmal im Jahr Heilfasten, „wenn ich dann nach Hause komme, schmeckt Mineralwasser wie Champagner“.

Johann Lafer bezeichnete sich selbst als Verfechter der einfachen Küche – aber die müsse eben gut sein. „Ich könnte hier eine Stunde über Schnitzel philosophieren, das ist eine Wissenschaft für sich.“ Ob vielleicht „Vegetarier oder normale Menschen“ in der Kreissparkasse seien? Dabei fiel ihm ein, dass er gerne Zitate von anderen Menschen aufgreife: „Vegetarier bekommen keine Falten – sie werden welk“, sagte der Koch sehr zum Vergnügen der Besucher. Und noch einen: „Veganer muss man nicht beerdigen, die kann man kompostieren.“

Seine Mutter habe ihn zum Kochen gebracht, plauderte Lafer weiter. „Auf dem Bauernhof meiner Eltern in der Steiermark habe ich die Wertschätzung von Lebensmitteln gelernt.“ Und wenn er heute, jetzt im Februar, auf dem Markt Spargel aus Deutschland kriegen könne, „dann macht mir das Angst“, denn: Daran könne man den Klimawandel ablesen. Vielen Menschen sei heute „die Ehrfurcht vor der Natur verloren gegangen, wenn es jetzt Erdbeeren für 79 Cent aus Spanien hier zu kaufen gibt“. Und wenn Lafer an die Tankstelle geht und 19,50 Euro für Motoröl ausgibt, aber die Menschen entsetzt seien, wenn sie für Olivenöl zwischen 5 oder 6 Euro bezahlen sollen – dann stimme doch grundsätzlich was nicht.

Erschreckend finde er zudem, „dass 60 Prozent der heutigen Krankheiten auf die Ernährung zurückzuführen ist“. Ebenfalls ernüchternd: 90 Prozent des Kartoffelpürees kommen heute laut Lafer aus Tüten. „Wenn ich keine Zeit mehr habe, Kartoffeln zu kochen, dann gehe ich am besten ins Krankenhaus, lasse mich an den Tropf hängen – das geht noch schneller.“

Sein Weg als Koch sei aber nicht vorgegeben gewesen, sagte Lafer. „Ich hätte mir auch Gärtner oder Priester vorstellen können.“ Beides habe er wieder verworfen, „ich bin aber nach wie vor ein religiöser Mensch“. So sei es ihm ein starkes Anliegen, den Papst einmal zu treffen. Bisher habe das nicht geklappt, nun habe er sich beworben, wenn der Papst einmal im Jahr für Obdachlose kochen lässt, dass er das übernehmen dürfe. „Wir werden sehen.“

Ihn beeindrucke hingegen nicht, wenn „jemand mit drei Ferraris vorfährt oder wenn jemand eine Küche für 200 000 Euro hat und noch nie am Herd gestanden ist“. Was schlussendlich im Leben zähle, seien „die emotionalen Erlebnisse“. Lafer selbst habe „das Glück gehabt, mehrfach auf der Sonnenseite zu sein“.

Vor zehn Jahren allerdings hatte ihn ein Burn-out heimgeholt, „ich habe an nichts mehr Spaß gehabt, hatte die Einheit zwischen Körper, Geist und Seele verloren“. Was geholfen hat? „Ich habe mir eine Fitnesstrainerin geholt.“ Die sollte mit ihm Sport machen, „ich hatte keinen Bock, ich habe sie gehasst – aber irgendwann ging es mir besser, nach einem halben Jahr fand ich wieder die Freude an meiner Arbeit“.

Chinesisches Schafsauge

Was er sich allerdings immer noch nicht vorstellen könne, sei der Verzehr von so manchen Gerichten. Wie Schafsaugen etwa. Als er für das ZDF in China war, wurde ihm diese chinesische Spezialität vorgesetzt. Ausführlich berichtete der Sternekoch, wie das Auge vor ihm auf dem Teller lag, ihn anschaute, er es aufspießte und ohne zu kauen in den Hals schob. Den Verzehr zu verweigern, wäre ja eine Beleidigung der Gastgeber gewesen. „Aber da kriegt der Spruch ‚das Auge isst mit‘ eine ganz andere Bedeutung.“