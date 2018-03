Reutlingen Wenn alle Muskeln lahmgelegt sind

Reutlingen / Norbert Leister

Der vor kurzem verstorbene Stephen Hawking ist das wohl berühmteste Beispiel für die grausame Krankheit ALS: Der britische Astrophysiker litt seit dem 21. Lebensjahr an der Amytrophen Lateralsklerose, die nach und nach das gesamte Muskelsystem lahmlegt – von den Haarspitzen bis zu den Zehen, selbst atmen, schlucken und Sprechen geht zum Schluss nicht mehr. Nur das Gehirn funktioniert einwandfrei. „In den Lehrbüchern steht, dass Menschen mit dieser Krankheit noch zwei bis drei Jahre leben können“, berichtet Dr. Frank Andres.

Eine zuverlässige Prognose über die Lebensdauer nach der Diagnose sei nicht möglich, sagt der Chefarzt der Neurologie an den Reutlinger Kreiskliniken. Weil nach der Diagnosestellung ein umfängliches Hilfesystem in die Wege geleitet werden sollte, mit dem sich aber die wenigsten auskennen, will der neu gegründete Verein in der Region Neckar-Alb Unterstützung bieten. „Der Verein wird den Erkrankten und ihren Angehörigen eine Anlaufstelle für die Koordination und Vermittlung von Hilfen sein und an Stellen unterstützen, wo die Kranken und unser Gesundheitssystem an Grenzen kommen“, erläutert Andres.

Dorothea Hafner ist 63 Jahre und im November 2016 wurde bei ihr nach heftiger werdenden Schluckbeschwerden die Diagnose ALS gestellt. „Ich war 44 Jahre in der Klinik hier beschäftigt“, sagt die gelernte Krankenschwester. Sie tut das aber nicht direkt, mit ihrer eigenen Stimme, sondern über einen Computer mit Sprachprogramm, in den sie zuvor eingetippt hat, was sie sagen will. „Nach der Diagnose war ich am Boden.“ Doch Hafner hat sich wieder hochgerappelt. Es gebe auch ein Medikament, das die Lebensdauer von ALS-Patienten um ein paar Monate verlängern könne – „ich habe das genommen, mir wurde aber übel“, sagt Hafner. Solche Nebenwirkungen seien normal sagen die Ärzte Frank Andres und Caroline Schell, die dem Verein als Oberärztin der Reutlinger Neurologie beratend zur Seite steht. „Die Idee für den Verein ist aus dem Eninger Hospiz heraus entstanden“, berichtet Dr. Barbara Dürr. „Dort sind immer mal wieder ALS-Patienten, die eine besondere Betreuung brauchen – weil sie ihre gesamten Einschränkungen bis hin zur kompletten Lähmung bei vollem Bewusstsein erleben“, sagt die engagierte Eningerin. Für Patienten und ihre Angehörigen gehe die Krankheit oft mit sozialer Isolation einher, berichtet Eduard Maas. „Die Kommunikation wird schwierig, weil der Patient zwar alles um sich herum wahrnimmt, aber nicht mehr kommunizieren kann“, sagt Andres. „Wir suchen Ärzte, Physiotherapeuten, Logopäden und andere Fachleute, aber auch Ehrenamtliche, die vielleicht mal zu einem Patienten gehen, um ihm die Zeitung vorlesen“, betont Schell.

Und wer denkt, dass völlig gelähmte Patienten nicht mehr leben wollten, dem widerspricht Günter Hau. Seine Frau litt ebenfalls an ALS und ist auch daran gestorben. „Die Menschen haben einen großen Lebenswillen“, sagt Hau. Aber die Patienten benötigen auch ganz viel Hilfe und Unterstützung. „Wenn es den pflegenden Angehörigen gut geht, dann geht es auch den Patienten gut“, weiß Hau aus eigener Erfahrung.

„Wir helfen bei Krankheiten, die zwar selten, aber dafür sehr schwer sind“, betont Dr. Frank Andres. „An fehlenden Mitteln darf so etwas nicht scheitern.“ Als Vereinsvorsitzender denke er an eine Hilfe ähnlich der Reutlinger onkologischen Brückenpflege oder auch an bestimmte Wohnformen, die auf die besonderen Bedürfnisse der Patienten und Angehörigen eingehe.