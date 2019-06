Wer ins Reutlinger Wellenfreibad Markwasen will, der braucht aktuell starke Nerven: Nur 1927 Parkplätze gibt es direkt vor Ort, sagt Bäderleiter Necdet Mantar. Am Dienstag waren aber rund 7000 Besucher im Bad gezählt worden – was übrigens einen neuen Rekord fürs Jahr 2019 markiert. Es wird also eng.

Reutlinger berichteten unserer Zeitung von großem Verkehrschaos auf den Zufahrtsstraßen zum Freibad. „Ja, mit dem Fahrrad ist man aktuell sicher schneller“, gibt auch Bäderleiter Mantar zu. Er rät dazu, das Zweirad oder den Bus zu nehmen. Die Linien 4, 5, 8 und 11 fahren zum Freibad. Man kann sich auch gleich eine Bus-Bade-Karte kaufen, die Anfahrt und Eintritt abdeckt, sagt er weiter. Wer trotzdem mit dem Auto kommt, könne auch beim Kreuzeiche-Stadion parken.

Auch die Polizei war am Dienstag vor Ort. Durch einen Anrufer alarmiert, kamen die Beamten um 15.50 Uhr in die Hermann-Hesse-Straße, berichtet Polizeisprecherin Andrea Kopp. Sie stellten zwei Halbschranken auf und sperrten somit die Straße. „Es gab aber keine Beanstandungen von Seiten der Polizei“, so Kopp weiter. Dafür sei der Kommunale Ordnungsdienst zuständig, sagt Bäderleiter Mantar.

Auch beim Bad Uracher Freibad werden derzeit die Parkplätze knapp. Ab 2000 Besuchern werde es dort „kritisch“, hieß es unserer Zeitung gegenüber. Am Dienstag waren 2200 Besucher da.

