Ein harter Kern von Frühschwimmern wartet schon – heute um 7.30 Uhr startet das Reutlinger Wellenfreibad mit pandemiebedingten Einschränkungen in die Badesaison. So ist die Zahl der Besucher beschränkt. Derzeit dürfen sich nicht mehr als 1200 gleichzeitig in der Anlage aufhalten, wie Bäderlei...