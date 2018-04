Kommentar Ralph Bausinger zum Thema „Stadtkreis“ Weiterer Schritt

Reutlingen / Ralph Bausinger

Im Juni 2015 hat sich der Reutlinger Gemeinderat mit überwältigender Mehrheit dafür ausgesprochen, den Antrag auf Gründung eines eigenen Stadtkreises zu stellen. Seit damals ist nicht viel passiert: Beobachter konnten den Eindruck gewinnen, das Innenministerium wolle den Vorstoß der Stadt aussitzen.

Erst mit der Großen Anfrage der beiden Regierungsfraktionen vom 17. Januar hat der Zug an Fahrt aufgenommen. Spätestens am 27. April muss die Landesregierung gegenüber dem Parlament erklären, wie sie sich In Sachen Stadtkreisgründung/Auskreisung positioniert. Dann obliegt es dem Landtag, darüber zu entscheiden. Wann dies sein wird, ist noch völlig offen.

Der Appell der 30 Reutlinger Stadträte ist in diesem Kontext zu sehen. Nicht ohne Grund lautet der Kernsatz, dass die Reutlinger Bürgerschaft „endlich eine sachlich und fachlich fundierte Auseinandersetzung mit den begründeten Argumenten der Stadt“ erwarte.