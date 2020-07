Wer jetzt durch die Pfullinger Streuobstwiesen spaziert, dem fallen die weißen Bänder an verschiedenen Obstbäumen auf. Diese gekennzeichneten Bäume signalisieren, dass die Grundstücksbesitzer das Obst zur Ernte freigeben. Denn alle, die Obstbäume und –sträucher in ihrem Garten haben, kennen das: Zur Erntezeit ist mehr Obst reif, als man verbrauchen kann – und auf den Streuobstwiesen rund um Pfullingen sieht es ähnlich aus. Im Gegenzug gibt es aber Bürger, die gerne Obst ernten möchten, aber keine eigenen Möglichkeiten dazu haben.

„Ernten erlaubt“ – Eine Aktion der Pfullinger Stadtverwaltung

Deshalb hat die Stadtverwaltung bereits zum 9. Mal die Aktion „Ernten erlaubt“ ins Leben gerufen, bei der einzelne Obstbäume, die von den Besitzern selbst nicht genutzt werden, von anderen Obstliebhabern geerntet werden können. Mit weißen Bändern können Grundstücksbesitzer ihre Bäume markieren, so dass ersichtlich ist, welche davon freigegeben sind, und dann kann das Obst nach Herzenslust auf eigene Gefahr und schonend für den Baum gepflückt werden.

Obstbaumbesitzer erhalten die weißen Bänder im Rathaus

Im i-Punkt, Rathaus IV (Griesstraße 6), können Obstbauminhaber ab Montag, 3. August, zu den üblichen Öffnungszeiten ein weißes Markierungsband, wie auf dem Bild dargestellt, abholen und ihre Obstbäume in Pfullingen kennzeichnen. Zum besseren Auffinden der markierten Bäume können die Interessenten im i-Punkt erfahren, in welchen Gewannen die Bänder an den Bäumen angebracht sind und/oder wer Ansprechpartner ist.