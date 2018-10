Pfullingen Weinprobe für Männer

Pfullingen / swp

Die Veranstaltungen von „Mann trifft sich“ werden von der katholischen Seelsorgeeinheit Echaztal in Kooperation mit der Katholischen Erwachsenenbildung Reutlingen veranstaltet. Eingeladen sind alle Männer – ganz egal welcher Konfession oder religiösen Einstellung. Die Auftaktveranstaltung von „Mann trifft sich“ steht ganz im Zeichen des Genusses. Am Freitag, 19. Oktober, sind alle Männer in das Gemeindezentrum St. Wolfgang in Pfullingen, Marktstraße 26, um 19 Uhr zu einer Weinprobe eingeladen. Weinkenner Laurent Bieth stellt an diesem Abend ein vielfältiges Sortiment französischer Weine vor. Dazu gibt es Wasser und Häppchen. Anmeldungen sind bis 12. Oktober bei Pastoralassistent Jakob Krimmer möglich: Jakob.Krimmer@drs.de oder Telefon (01 59) 01 49 92 63.