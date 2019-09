Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt – auf dem Weindorf muss man eben flexibel sein. Carlo Vohrer, Junior-Wirt im Küferzelt, grinst und legt eine rubinrote Schürze auf den Tresen des Weinbrunnens: „Willkommen im Wirte-Team beim Fassrollen.“ Fassrollen? Wirte-Team? Moment mal! Der zaghafte Versuch eines letzten Protestes: „Also ich wollte doch nur eine Reportage übers Bedienen schreiben.“ Und Fassrollen, wie geht das eigentlich überhaupt? „Keine Chance, einfach mitkommen“, sagt Vohrer, lacht und marschiert zügig voraus in Richtung Metzgerstraße.

Dort warten das Team der Reutlinger und der Aarauer Feuerwehr – und einer, der ebenfalls überrumpelt wurde und noch nie ein Fass auf dem Weindorf gerollt hat: Oberbürgermeister Thomas Keck. Doch Keck wäre nicht Keck, wenn er sich so eine Gaudi entgehen lassen würde: Er lacht kräftig und schüttelt ein paar Hände, dann werden die beiden Neulinge des Wirte-Teams kurz in die Kunst des Fassrollens eingewiesen. Es muss genau im richtigen Winkel stehen, sagen die Profis: Nicht zu tief, sonst lässt man es fallen, nicht zu hoch, sonst rollt es nicht gut. Hört sich plausibel an.

Es sieht einfacher aus, als es ist

Ist aber alles andere als einfach. „Ich muss mehr Sport machen“, sagt OB Keck nach seinem Auftritt und schnauft. Er hat sein Fass noch mitten im Rennen gedreht – rechtsrum war dann doch besser als links. Kleiner Trost für mich am Ende: Ich war immerhin 13 Sekunden schneller als der OB. Das aber auch nur dank der tatkräftigen Hilfe meiner Team-Mitglieder: Clemens Vohrer und Forellenhof-Rössle-Wirt Gerhard Gumpper mussten nämlich schon direkt nach dem Start verhindern, dass mein Fass einen parkenden Lieferwagen touchiert.

Erwartungsgemäß gewinnt die Aarauer Feuerwehr, die Reutlinger Floriansjünger belegen den zweiten Platz – und unser Wirte-Team bekommt die Bronze-Medaille. Der Sieg steht hier aber nur an zweiter Stelle, deshalb ist die Laune keineswegs getrübt. Die Gaudi ist beim Fassrollen viel wichtiger.

„Hauptsache du hast Spaß“: Das ist der Tipp, den mit Carlo Vohrer dann auch für die Arbeit im Weinbrunnen am Freitag und fürs Bedienen im Küferzelt am Samstag gibt. Teamgeist und Spaß stehen hier neben einem guten Service gleichwertig an erster Stelle, sagt er. Wenn sich die Gäste wohl fühlen, bleiben sie auch gerne sitzen. Für ein herzliches Gespräch gibt mir ein Paar beispielsweise 2,50 Euro Trinkgeld – auch wenn ich ihnen an meinem ersten Arbeitstag in puncto Weinempfehlung nicht weiterhelfen konnte. Apropos Trinkgeld: Das wird hier gleichmäßig unter allen Mitarbeitern aufgeteilt, auch alle, die nicht abkassieren und keinen Kundenkontakt haben, bekommen etwas ab. Das ist nicht selbstverständlich für Feste wie dieses: Oft arbeiten alle Kellner in den eigenen Geldbeutel, auf dem Canstatter Wasen beispielsweise sorgt dieses Prinzip oft für Eifersucht und schlechte Stimmung unter den Kellnern.

Fluch und Segen zugleich

Die Bedienungen bei Vohrers haben alle Namensschilder – das kann sowohl Fluch als auch Segen sein. Die meisten Gäste im Zelt verstehen dank der Schilder schnell, bei welchem Kellner sie immer bestellen müssen. „Kathi“, schallt es dann schon mal quer über den Gang. Je höher der Alkoholpegel steigt, desto nerviger kann das Namensschild aber auch werden – besonders, wenn man wenig Raum hat, um zu flüchten. So wie beispielsweise Eva, die an diesem Freitag mit mir und Patrick im Weinbrunnen steht. „Eva, zeig uns das Paradies!“ Drei Männer, alle Mitte 50, haben an diesem Abend einen Narren an der hübschen, 22-jährigen Studentin gefressen. Nach dem zehnten Paradies-Satz bin zumindest ich ziemlich genervt. Eva dagegen nimmt’s gelassen, lächelt – und freut sich über die Distanz, die dank Tresen zwangsweise zwischen ihr und ihren Fans herrscht. Eine Ecke weiter knutscht ein Paar direkt vor unseren Augen, nochmal eine Ecke weiter steht seit drei Stunden ein Ehepaar Mitte 50. Seit Jahrzehnten ist das ihr Platz, sagt der Mann. „Hier hat man den besten Überblick über alles.“ Und früher, als Eva noch im Brunnen stand, da sei es noch wunderbarer gewesen als heute, schwärmt er. „Die war super!“

Elf Tage im Dauereinsatz

An Eva Richter, die rund 20 Jahre Teil der Belegschaft war, erinnert sich auch Carlo Vohrer noch genau. „Eva war meine Weindorf-Oma“, sagt er. So verbrachte er schon in jungen Jahren ganze Weindorf-Abende im Brunnen, beobachtete, half ein bisschen mit und schnappte viel auf. Carlo (30) und sein Bruder Clemens (32) sind beim „Reutlinger Herbst“ elf Tage im Dauereinsatz: Die beiden schleppen Kisten und Fässer hin und her, helfen bei technischen Problemen aus, sind Ansprechpartner für Mitarbeiter und Kunden – und bewahren während dieser Zeit auf eine erstaunliche Weise durchgängig gute Laune. Wie das klappt? „Mit viel Motivation“, sagt Carlo Vohrer. „Es gab aber auch schon Mitarbeiter, die abgebrochen haben“, erzählt er. „Die sind krank geworden oder es wurde ihnen einfach zu viel.“

Viele Studenten sind im Einsatz

Zwei, die schon das ganze Weindorf über im Einsatz sind und ebenfalls noch strahlen wie am ersten Tag, sind die Schwestern Lotte (24) und Hanna (21). Beide sind Studentinnen und in diesem Jahr zum ersten Mal dabei. Davon merkt man aber nichts: Routiniert behalten sie ihre Tische im Blick, beherrschen die Kasse und können die verschiedenen Weine voneinander unterscheiden. Das lernt man schnell, versichern sie mir, als ich am Samstag zunächst ziemlich aufgeregt vor meinen vier Tischen im Küferzelt stehe. „Ich trink eigentlich nur Bier, hab’s aber auch geschafft“, versichert mir Patrick, mein Weinbrunnen-Kollege vom Freitag. Er bekommt an diesem Abend Besuch von einem Bekannten. Ein Mann, Mitte 50, grüßt, bestellt und erzählt: „Ich wurde gestern von einer Dame versetzt, aber der Patrick hat mich super unterhalten und getröstet.“

Neben dem Team-Geist, der in der Vohrer-Belegschaft herrscht, sind es auch die kleinen und großen Begegnungen, die das Arbeiten beim „Reutlinger Herbst“ zu einem echten Erlebnis machen. Die Gäste sind bunt gemischt: An einem meiner vier Tische bechert eine Gruppe junger Erwachsener den ganzen Abend über ordentlich und begleicht die 200-Euro-Rechnung mit einem saftigen Trinkgeld und einer herzlichen Verabschiedung. An einem anderen Tisch muss ich mit zwei erwachsenen Frauen, die ebenfalls einen ziemlichen Schwips haben, lange diskutieren. Ein Wein ist umstritten – den haben sie nicht getrunken, sagen sie. Wieder zeigt sich, was hier oberste Priorität hat: eine gute Kombination aus Diplomatie, Bestimmtheit und einem Lächeln.

Punkt 23 Uhr ist Ausschank-Stopp

Die Diplomatie endet jedoch, wenn die Gäste so betrunken sind, dass sie ausfällig werden. „Wir haben keinen Schnaps auf der Karte, deshalb kommt es auch nie zu großen Vorfällen“, sagt Carlo Vohrer am Samstagnachmittag. Am Abend zeigt sich, dass es auch Ausnahmen gibt: Punkt 23 Uhr ist Ausschank-Stopp – daran halten sich auch alle. Als Kellnerin Lina einem Gast um 23.30 Uhr also nichts mehr verkaufen will, beschimpft er sie mehrfach derbe. Bei manchen Menschen bringt der Alkohol die negativen Seiten zum Vorschein, auch das lernt man als Mitarbeiter beim Weindorf. Andere Gäste scheinen betrunken sogar deutlich an Motivation dazu zu gewinnen: Einen jungen Mann kann ich an diesem Abend beispielsweise nur mit Mühe davon abhalten, alle Tischdecken im Zelt im Alleingang zusammenzurollen.

Über den Umsatz spricht man nicht

Wenn es nichts mehr zu trinken gibt, lichten sich die Reihen rasch. Dann wird aufgeräumt – und wieder hält das Team erstaunlich zusammen und alle packen tatkräftig an. Kistenweise schleppen wir an diesem letzten Abend Leergut aus dem Kühlraum. Wie viel Flaschen Wein hier pro Tag über die Theke gehen? Junior-Wirt Vohrer schweigt eisern. Über den Umsatz spricht man nicht, sagt er. Ob Wasen, Dorffest oder Weindorf: Das ist dann doch auf allen Festen gleich.

