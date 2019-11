Am 27. November beginnt der Reutlinger Weihnachtsmarkt. Zahlreiche Aussteller präsentieren sich rund um die Marienkirche und in der Fußgängerzone bis zum Albtotorplatz. Alles rund um das große Event in der Reutlinger Innenstadt lest ihr hier.

Zahlen, Fakten und Highlights zum Reutlinger Weihnachtsmarkt

Annähernd 100 festlich dekorierte Verkaufsstände in der Reutlinger Altstadt.

Eislaufbahn am Albtorplatz! Die traditionelle und stimmungsvolle Eisbahn wird in diesem Jahr wieder von den Eissportfreunden -Reutlingen betreut

Das Lebkuchenhaus ist eine einmalige Projektion. Illustriert von einem Künstler aus Tübingen, projiziert an die Fassade des Naturkundemuseums .

Krippe und Streichelzoo bei der Marienkirche.

Märchenstunde : spannende und stimmungsvolle Geschichten werden für Kinder vorgelesen und erzählt.

Rocking Albtorplatz: Musik & Live-Bands auf der Niklausbühne am Albtorplatz.

Akrobaten und Pädagogen stehen in der Zirkuswelt z ur Verfügung, um mit den Kindern zu spielen, zu lesen oder ganz neue Geschichten zu erfinden.

Stockbrot am offenen Feuer backen

Der Eintritt ist kostenlos.

Anfahrt und Parkmöglichkeiten in Reutlingen

Mit Bus oder Auto erreicht Ihr Reutlingen aus Richtung Stuttgart am besten über die Bundesstraße B 27. Von Norden über die B312/313.

Besonders nah am Weihnachtsmarkt liegen das

► Parkhaus Lederstraße

► Parkhaus Stadtmitte

► Parkhaus Rathaus

► Tiefgarage am Finanzamt

► Parkhaus Obere Wässere.

Kostenlose Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Bösmannsäcker, unter der Woche ab 12.00 Uhr, am Wochenende ganztags. Busse können die Haltestelle am ZOB beim Tübinger Tor als Ein-und Ausstiegsmöglichkeit nutzen. Hier der RSV-Fahrplan. Auch mit dem Zug ist Reutlingen gut zu erreichen. Vom Hauptbahnhof sind es nur etwa 10 Minuten zu Fuß bis zum Weihnachtsmarkt.

Rückblick Reutlinger Weihnachtsmarkt 2017 und 2018

