Glühwein, Waffeln, Süßigkeiten auf der einen, rote Würste, Steaks und Schupfnudeln auf der anderen Seite. Es gibt wohl weltweit keinen Weihnachtsmarkt, bei dem diese typischen Verpflegungsstände fehlen. Auch wenn am Samstag, 7. Dezember, ab 16 Uhr die 18. Auflage des Lichtensteiner Weihnachtsmarktes rund um den Honauer Bahnhof öffnet, gibt es für die Besucher jede Menge Auswahlmöglichkeiten, um sich kulinarisch zu verköstigen. Dieses Mal aber mit ein paar Einschränkungen – und das aus gutem Grund. „Weil sich die Angebote an Speisen und Getränken in der vergangenen Jahren häuften und die Anzahl der Anbieter von Bastelarbeiten, Selbsterzeugtem und sonstigen weihnachtlichen Handarbeiten kontinuierlich abnahmen, haben wir die Reißleine gezogen und den Lichtensteiner Weihnachtsmarkt verkleinert und neu aufgestellt“, erklärt Klaus Beck, der Erste Vorsitzende des Fördervereins Bahnhof aus Honau, der wie schon in den vergangenen Jahren mit seinem Team für die Organisation des Marktes zuständig ist. „Obwohl wir wissen, dass durch die Verkleinerung die Besucherzahlen zurückgehen können, möchten wir dennoch diesen Schritt wagen, um dem Lichtensteiner Weihnachtsmarkt seine heimelige und einzigartige Atmosphäre aus den Anfängen, von vor knapp 20 Jahren, zurückzugeben“, so Beck weiter. Die „Eröffnungszeremonie“ ist ebenfalls neu gestaltet. Eine ökumenische Adventsandacht im Bahnhofsgebäude, die Pfarrerin Stephanie Bauspieß und Dekan Hermann Friedl gemeinsam gestalten, wird den Weihnachtsmarkt feierlich eröffnen. Am Sonntag, 8. Dezember, beginnt der Markt bereits um 11 Uhr und endet gegen etwa 18 Uhr. Der Nikolaus schaut dort dann ebenfalls vorbei und verteilt den Kindern nach Aufsagen eines Gedichtes kleine Geschenke. Auch die Höhlenforschungsgruppe aus Pfullingen und die Motorradfreunde Lichtenstein sind auch dieses Jahr mit Ständen wieder mit von der Partie.

Verschiedene Straßen sind gesperrt

Da die Zufahrt über die Elfengrottestraße zum Bauhof und am Ende der Bahnhofstraße für Kraftfahrzeuge aller Art gesperrt ist, werden alle Besucher gebeten, dass sie ihr Fahrzeug an den Parkplätzen in der Ortsmitte abstellen und die kurze Strecke durch die Bahnhofstraße zum Bahnhof zu Fuß zurücklegen. In diesem Zusammenhang weisen die Veranstalter und die Gemeinde nochmals eindringlich auf das Durchfahrt- und Parkverbot zwischen Bahnhofstraße und Elfengrottestraße, beginnend ab dem Ortsende Unterhausen, hin.