Der goldene Herbst ist endgültig vorbei und die kalte Jahreszeit eingezogen. So wundert es nicht, dass auf den Marktplätzen der Region die ersten Budenbesitzer beginnen, sich auf den Weihnachtsmarkt vorzubereiten. In der Region Neckar-Alb laden zahlreiche größere und kleinere Märkte zum Stöbern und Genießen ein.

Übersicht Weihnachtsmärkte der Region 2019:

Bei all der Auswahl, hat man als Besucher auch die Qual der Wahl. Weihnachtsmärkte der Region und die schönsten der Umgebung problemlos finden. Hier erfahrt ihr, wann und wo welcher Weihnachtsmarkt auf euch wartet.

● Reutlinger Weihnachtsmarkt

27.11 - 22.12.2019

Rund um die Marienkirche und in der Fußgängerzone bis zum Albtor platz. Glitzernder Baumschmuck, ein Geschichten erzählender Nikolaus Märchenlesungen in stimmungsvollem Ambiente, ein riesiges projiziertes Lebkuchenhaus, eine große Krippe, ein Streichelzoo und eine Eislaufbahn, sowie Köstlichkeiten aus aller Welt, machen aus Ihrem Besuch ein vorweihnachtliches Erlebnis für die ganze Familie.

Öffnungszeiten:

Täglich 10:30 - 20:30 Uhr,

Sonntags: 11:00 bis 20:00 Uhr

● Münsinger Weihnachtsmarkt

29.11 - 1.12.2019

Traditionell findet am ersten Adventswochenende der Münsinger Weihnachtsmarkt statt. Dann ist wieder Zeit, sich zu Punsch oder Glühwein zu verabreden oder auch um hübsche traditionelle Weihnachtsgeschenke oder Dekorationen zu erwerben. Zahlreiche Stände, auch von regionalen Vereinen, ein buntes musikalisches Rahmenprogramm und viele weitere Aktionen sorgen für die weihnachtliche Stimmung auf dem Rathausplatz. Neu ist das offene Weihnachtssingen am Sonntag um 14.00 Uhr zusammen mit dem Albboten.

Öffnungszeiten:

Freitag: 17:00 - 21:00 Uhr

Samstag: 12:00 - 21:00 Uhr

Sonntag: 12:00 - 18:00 Uhr

● Weihnachtsmarkt Pfullingen

29.11 - 1.12.2019

Auf dem Marktplatz, dem Passyplatz un in der Kirchstraße findet am ersten Adventswochenende der traditionelle Pfullinger Weihnachtsmarkt statt. Die Besucher erwartet in der Innenstadt ein Weihnachtsdorf mit festlich geschmückten Holzhütten und beleuchteten Häusergiebeln. Rund 70 Marktbeschicker, darunter Schulen, Vereine sowie private und gewerbliche Anbieter, präsentieren an ihren Ständen ein vielseitiges Angebot.

Öffnungszeiten:

Freitag: 17:00 - 22:00 Uhr

Samstag: 12:00 - 22:00 Uhr

Sonntag: 12:00 - 18:00 Uhr

● Kirchheimer Weihnachtsmarkt

5.12. - 15.12.2019

Die Platzierung des Weihnachtsmarktes auf dem Martinskirchplatz, unterstützt durch eine stimmige Beleuchtung der historischen Fassaden und Eingangsbereiche durch Scheinwerfer und Kerzenlicht, sorgt für eine heimelige und gemütliche Atmosphäre. In den kleinen Holzhütten erwartet die BesucherInnen ein bunter Querschnitt durch das weihnachtliche Kunsthandwerk der einzelnen Aussteller.

Öffnungszeiten: 11:00 - 20:30 Uhr

● Weihnachtsdorf Metzingen

6.12. - 8.12.2019

Die Stadt Metzingen veranstaltet jeweils am zweiten Adventwochenende auf dem Kelternplatz ein Weihnachtsdorf mit vorweihnachtlichen Warenangeboten und musikalischem/kulturellem Rahmenprogramm. Weihnachtlich geschmückte Holzhäuschen sorgen für ein tolles Ambiente umrahmt vom historischen Kelternensemble. Neu ist das offene Weihnachtssingen am Freitag um 17.00 Uhr zusammen mit dem OB Fiedler und der SÜDWEST PRESSE.

Öffnungszeiten:

Freitag: 17:00 - 21:00 Uhr

Samstag: 11:00 - 20:00 Uhr

Sonntag: 11:00 - 18:00 Uhr

● Nürtinger Weihnachtsmarkt

6.12. - 15.12.2019

Die liebevoll geschmückten Häuschen laden zum Bummel über das festliche Weihnachtgelände an der Stadtkirche ein. Schon der Weg zum Markt ist ein Erlebnis, denn "Weihnachts-Wäldchen-Inseln" geleiten die Besucher direkt auf das Marktgelände - Kindergartengruppen, Schulklassen, Seniorenheime und Private schmücken die Bäumchen mit viel Fantasie. In diesem Jahr lautet das Motto: "Upcycling - aus alt mach neu, aus Müll mach Kunst - der Umwelt zuliebe".

Öffnungszeiten:

täglich: 11:00 - 20:00 Uhr

Fr. und Sa. 11 - 21 Uhr

● Bad Uracher Weihnachtsmarkt

6.12. - 8.12.2019

Der Weihnachtsmarkt in Bad Urach findet auf dem historischen Marktplatz statt. An allen drei Tagen könnt Ihr eine festlich illuminierte Fachwerkkulisse mit einem alles überstrahlenden Weihnachtsbaum plus einer stimmungsvollen Budenstadt mit einem vielseitigen Angebot – kulinarisch wie kunsthandwerklich erleben.

Öffnungszeiten:

Freitag: 16:00 - 21:00 Uhr

Samstag: 11:00 - 21:00 Uhr

Sonntag: 11:00 - 18:00 Uhr

● Weihnachtsmarkt Mössingen

7.12.2019

Großer Beliebtheit erfreut sich seit vielen Jahren der regelmäßig am Samstag vor dem 2. Advent stattfindende Mössinger Weihnachtsmarkt in der Brunnen- und Falltorstraße. Wie der Flohmarkt im Frühsommer ist er nicht-gewerblich und hat daher eine ganz besondere, familiäre Atmosphäre.

Öffnungszeit:

Samstag: 11:00 - 21:00 Uhr

● Weihnachtsmarkt Hohenstein

7.12.2019

Beim Hohensteiner Weihnachtsmarkt können die örtlichen Vereine, Gewerbetreibende oder auch Privatpersonen ihre Artikel anbieten. In adventlicher Atmosphäre wird ein stimmungsvolles Programm geboten. Der Weihnachtsmarkt findet rund ums Backhaus in Ödenwaldstetten im Bereich Lindenstraße, Weisse Gasse statt.

Öffnungszeit:

Samstag: 14:00 - 21:00 Uhr

● Weihnachtsmarkt Lichtenstein

7.12. - 8.12.2019

Auch in diesem Jahr veranstaltet der Förderverein Bahnhof Honau e.V. den Lichtensteiner Weihnachtsmarkt am historischen Bahnhofsgebäude. Zahlreiche Vereine, Erzeuger, Schulklassen und Privatpersonen verwandeln mit Ihren liebevoll dekorierten Hütten, Buden und Ständen den Platz um das altehrwürdige Kulturdenkmal Bahnhof Honau in ein weihnachtliches Dorf.

Öffnungszeiten:

Samstag: 16:00 - 21:00 UhrSonntag: 11:00 - 18:00 Uhr

● Trochtelfinger Christkindlesmarkt

7.12. - 8.12.2019

Der Trochtelfinger Christkindlesmarkt ist ein stimmungsvoller adventlicher Markt mit handwerklich gefertigten Waren, regionalen Spezialitäten und vorweihnachtlich illuminierter Fachwerkskulisse in der historischen Kernstadt.

Öffnungszeiten:

Samstag: 15:00 - 21:00 Uhr

Sonntag: 11:00 - 18:00 Uhr

● Tübinger Weihnachtsmarkt

13.12. - 15. 12.2019

Der Tübinger Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende ist der glanzvolle Abschluss des Jahres. Über 350 lichtgeschmückte Stände von gewerblichen Anbietern, Vereinen und gemeinnützigen Organisationen schlängeln sich an allen drei Tagen durch die Altstadtgassen und machen Lust zum Flanieren, Schauen, Genießen und Kaufen. Beim Nonnenhaus und auf dem Marktplatz gibt es Kinderkarussells.

Öffnungszeiten:

Freitag : 10:00 - 21:00 Uhr

Samstag: 10:00 - 21:00 Uhr

onntag: 11:00 - 19:00 Uhr

● Neuffener Weihnachtsmarkt

15.12.2019

Am 3. Advent findet der überall bekannte und allseits beliebte traditionelle Neuffener Weihnachtsmarkt statt. Nun schon zum 40. Mal werden auf den Straßen und Plätzen des mittelalterlichen Neuffener Stadtkerns zwischen Rathaus, Lindenplatz und Melchior-Jäger-Haus das Flair und der Zauber des heimeligen Marktes Besucher aus der näheren und weiteren Umgebung begeistern.

Öffnungszeiten:

Sonntag: 11:00 - 18:00 Uhr

● Christkendlesmarkt Walddorfhäslach

15.12.2019

Zum 18. Mal öffnet der inzwischen größte Waldweihnachtsmarkt in der Region Neckar-Alb direkt am Naturpark Schönbuch.

Öffnungszeiten:

Sonntag: 11:00 - 18:00 Uhr

Habt Ihr auch einen Lieblingsweihnachtsmarkt oder kennt einen Geheimtipp? Dann schreibt uns eine E-Mail mit dem Stichwort Weihnachtsmarkt und eurem Tipp an E-Mail.