Thomas Keck hat die Tradition von Barbara Bosch nahtlos übernommen – als im vergangenen Februar neu gewählter Oberbürgermeister war auch Keck am Heiligen Abend bei der Weihnachtsfeier der Arbeiterwohlfahrt Gast im Café Nepomuk. „Gerade an Weihnachten macht es Sinn, sich um die Menschen zu kümmern, die es eh schon nicht leicht haben“, betonte Reutlingens OB. „Ich will den Leuten hier, denen es finanziell und wirtschaftlich schon schlecht genug geht, vermitteln, dass sie nicht vergessen sind.“ Wohlwollend nahmen die rund 150 Gäste der Weihnachtsfeier das auf.

So viele Helfer wie nie

Vor Kecks Rede gab es allerdings das alljährliche Festmahl im Café Nepomuk mit gemischtem Braten, Knödeln und Rotkraut. „Wir haben heute so viele Helfer wie noch nie“, sagte Rita Wilde, die zusammen mit Michaela Träger (beide AWO-Mitarbeiterinnen) die Organisation des Fests übernommen hatte. Schon am frühen Morgen um 9 Uhr waren sechs Helfer vor Ort, da galt es zunächst die Tische und Stühle vom franz. K zu holen, „glücklicherweise konnten wir dieses Mal Aufzug und Tischwagen nutzen“, sagte Wilde und lobte die Kooperation zwischen Nepomuk, franz. K und AWO.

Tische schmücken, Getränke darauf verteilen, Kaffee kochen, Essen richten – es gab jede Menge zu tun, um das Fest vorzubereiten. Draußen vor der Tür warteten schon weit vor 11.30 Uhr die Gäste auf Einlass – was angesichts der vom Himmel fallenden Nässe kein Vergnügen war. Doch die Besucher nahmen es mit Gelassenheit hin – sie freuten sich offensichtlich auf das warme Essen und die Feier.

Ulrich Högel begrüßte in seiner Ansprache die Gäste, dankte den Spendern, Sponsoren und Unterstützern wie auch den Helfern. Erneut dabei waren eine Handvoll ehemaliger Schüler der Merian-Gemeinschaftsschule in Dusslingen – die allerdings schon lange keine Schüler mehr sind. Dennoch kommen sie jedes Jahr wieder und helfen an Heiligabend, um die Besucher zu bewirten.

Nach dem Essen folgte Kecks Ansprache, dann kam die Feierstunde mit Worten von Pfarrer Martin Tuttaß. Am Rande der Weihnachtsfeier berichtete Högel ein wenig über seine ersten Monate bei der AWO: „Am 2. Mai war mein erster Arbeitstag“, erinnerte sich der neue Geschäftsführer. Er lobte sein „Super-Team und die gute Zusammenarbeit mit dem AWO-Vorstand“.

„Adäquate Hilfe“

Ulrich Högel hat einiges vor, um der Klientel der Reutlinger Arbeiterwohlfahrt noch besser helfen zu können: „Wir wollen zielgruppenspezifische Angebote etwa für psychisch Kranke machen.“ Und auch für die stark zunehmende Gruppe der unter 25-Jährigen will der AWO-Chef „eine adäquatere Hilfe anbieten“. Was allerdings für die beiden neuen Angebote notwendig sei: „Beide Gruppen erfordern mehr Betreuungszeit und damit mehr Personal.“ Die große Frage hinter diesem Mehr an Angeboten sei natürlich: „Wer bezahlt das?“ Da sei die Politik gefragt, „denn es kann nicht sein, dass wir vor allem die jungen Menschen verlieren“, betonte Högel.

Mittlerweile sind in Reutlingen aber auch 207 wohnungslose Frauen gemeldet, wie Michaela Träger ausführte. Darunter seien 40 junge Frauen zwischen 18 und 25 Jahren. Der Großteil der weiblichen Klientel der AWO kommt nach Trennung oder Scheidung zur Wohnungslosigkeit – „das heißt aber nicht, dass sie unter der Brücke oder auf Parkbänken schlafen“, führte Rita Wilde aus. Viele der Frauen kommen bei Freunden, Bekannten, Verwandten unter, fünf Wohnplätze gibt es im Elisabeth-Zundel-Haus der AWO. „Da müssen sich die Frauen aber auch drauf einlassen“, sagte Träger. Das Haus biete einen Schutzraum, die Frauen leben in Wohngemeinschaften und es herrscht Männerverbot im Haus.

Nicht allein gute Gaben hatte die Arbeiterwohlfahrt zum Weihnachtsfest am 24. Dezember mitgebracht, sondern auch einen Wunsch: „Wir hätten gerne angemessenen und bezahlbaren Wohnraum für alle“, hatte der AWO-Geschäftsführer Ulrich Högel am Heiligabend im Café Nepomuk betont.