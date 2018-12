Reutlingen Weg zum Industriepark der Zukunft

Reutlingen / Von Ralph Bausinger

RT unlimited“ ist ein Projekt, an das Stadtverwaltung und Gemeinderat große Hoffnungen knüpfen: In den Jahren 2016 und 2017 hatte die Stadt das 11,5 Hektar große, voll erschlossene Areal im Laisen von der Spedition Willy Betz erworben. Vor genau einem Jahr legte der Gemeinderat dann in einer Nutzungskonzeption fest, dieses Gelände zu einem Industriepark der Zukunft zu entwickeln, der „durch die digitale Transformation bedingte Entwicklungen rund um Industrie 4.0 berücksichtigt“, wie es in der Beschlussvorlage heißt.

In der letzten Sitzung vor Weihnachten hat der Gemeinderat einen weiteren Schritt getan, um das Vorhaben voranzubringen. Einstimmig beschloss das Gremium, aus steuerlichen Gründen die Entwicklung und den Betrieb von „RT unlimited“ auf die bereits bestehende städtische Tochtergesellschaft GER GmbH Co. KG zu übertragen. Weiter erhält die GER, deren Gesellschaftervertrag und Gremienstruktur in den kommenden Monaten an die neuen Aufgaben angepasst werden müssen, den Auftrag, dort das Innovationszentrum „Innoport“ zu errichten. Dieses soll dann als „Kristallisationspunkt“ der zukünftigen Entwicklung des Areals dienen. Insgesamt 670 000 Euro sind dafür im Doppelhaushalt 2019/20 eingestellt.

Welche Aufgaben stehen jetzt an? Neben der Verwaltung und Vermietung der bestehenden Gebäude geht es jetzt darum, den Abriss der nicht mehr benötigten Bauten vorzubereiten und umzusetzen. Das Ziel ist, nach und nach alle nicht mehr benötigten Gebäude abzureißen und somit Platz für moderne Industrieansiedlungen zu schaffen. Als nächstes müssen „zentrale Innovationsstrukturen“ entwickelt und aufgebaut werden. In diesem Zusammenhang sollten die Planer auch ein Energie-, Mobilität- und Breitbandkonzept erstellen. Interessierte, ansiedlungswillige Unternehmen sollen sich dabei möglichst frühzeitig in die Planungen einbringen können. Schließlich bestehe bei der Vermarktung des Areals, wie Peter Wilke, Leiter des Amtes für Wirtschaft und Immobilien, schreibt, die besondere Herausforderung darin, dass eine „Nutzungsvision vermittelt werden muss, da sich das Areal derzeit noch nicht in einem vermarktbaren Zustand befindet.“

Die Vorlage traf auf große Zustimmung im Gremium: „Wir wollen die Zukunft konkret machen“, sagte Sebastian Weigle. Der SPD sei wichtig, dass Industrie 4.0 nicht nur ein Schlagwort sei, sondern dass man auch konkrete Schritte sehe.

Für den FWV-Fraktionsvorsitzenden Jürgen Fuchs hat die Stadt mit „RT unlimited“ einen „Nukleus geschaffen, der sich in den kommenden Jahren entwickeln wird.“

„Da steckt viel Potenzial drin“, ist auch Gabriele Janz überzeugt. Ihre Fraktion habe großes Interesse an der Revitalisierung von Gewerbe- und Industrieflächen. „Wir werden aber auch Durchhaltevermögen brauchen“, sagte die Fraktionssprecherin der Grünen. „Reutlingen hat lange auf so etwas gewartet“, freute sich Regine Vohrer (FDP) . Das Schlusswort hatte OB Barbara Bosch: „Jetzt kann’s mit diesem Areal weitergehen.“