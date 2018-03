Feuerwehrhaus Weder tragfähig noch frostsicher

Pfullingen / Von Evelyn Rupprecht

Noch immer machen den Pfullingern die Folgen des Hochwassers im Juni 2016 zu schaffen. Die Schäden am Bach und in der Straße am Talacker sind zwar längst behoben und die Flutmulde am Friedrich-Schiller-Gymnasium ist gebaut, am dritten neuralgischen Punkt allerdings tut sich erst seit wenigen Wochen etwas. Das Feuerwehrhaus, das der Starkregen vor zwei Jahren beinahe geflutet hat, soll zur Echaz hin mit einer Mauer abgeschottet, der Oberflächenwasserkanal verlegt werden – wobei es jetzt zu unvorhersehbaren Schwierigkeiten gekommen ist. „Die Arbeiten sind in vollem Gange, allerdings ist der Untergrund nicht so stabil wie gedacht“, teilte Stadtbaumeister Karl-Jürgen Oehrle dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung mit.

Bei den Aushubarbeiten sei festgestellt worden, dass unter der bestehenden Befestigung kein frostsicherer und auch kein tragfähiger Unterbau vorhanden sei – weshalb 800 Quadratmeter zusätzliche Fläche erneuert werden müssen. Auch eine Inliner-Sanierung der Entwässerungsleitungen sei nicht wie geplant möglich, weil sie im Zickzack in sehr engen Bögen durch den Hof verlaufen würden. Die Rohre müssen deshalb komplett ausgetauscht werden.

Knapp 141 000 Euro Mehrkosten entstehen so, von denen allerdings 14 000 Euro wieder abgezogen werden können, weil durch die Änderung des Gefälles auch einige Entwässerungsrinnen und ein Kontrollschacht eingespart werden können. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat grünes Licht für die Wiederherstellung der Hoffläche und der dazugehörigen Kanäle gegeben, der Auftrag ging an die Walddorfhäslacher Firma Knecht. Insgesamt erhöhen sich die Kosten für den Hochwasserschutz am Feuerwehrhaus von 348 000 auf 475 000 Euro.

Im vorgesehenen Kosten-Rahmen bleiben derweil die anderen beiden Baustellen dort. Denn an der Bismarckstraße soll auch noch eine Kalthalle für Feuerwehrcontainer entstehen. Mit der entsprechenden Bodenplatte, dem Stahlbau und der Elektrik werden sich die Kosten nach wie vor auf 272 000 Euro belaufen.

Für den Anbau an das Feuerwehrhaus, das mittlerweile zu klein geworden ist, muss die Stadt mit allem Drum und Dran – also Baukonstruktion, Bodenplatte, Lüftung, Heizung, Gebäudetechnik, Elektrik und Außenanlagen – nicht ganz 420 000 Euro zahlen. Alles in allem werden sämtliche An- und Umbauten am Feuerwehrhaus 1,16 Millionen Euro kosten.

Wobei mehr als die Hälfte der Summe bereits im Haushalt 2017 eingestellt worden ist, die restliche Summe von rund 530 000 Euro ist im Etat 2018 untergebracht, den der Gemeinderat aller Voraussicht nach am 20. März verabschieden wird.