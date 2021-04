Der Ursulabergtunnel, B 312 Ortsumfahrung Pfullingen, wird von Montag, 19. April bis voraussichtlich Donnerstag 22. April, täglich zwischen 20 Uhr und 5 Uhr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Ortsdurchfahrt Pfullingen. Der Verkehr aus Richtung Reutlingen/ Eningen wird über die Marktstraße am Südbahnhof ausgeleitet und von Lichtenstein über den Anschluss der K 6729 (Ortsdurchfahrt Pfullingen) geführt.

Innerhalb der Ortsdurchfahrt Pfullingen lässt die Stadt Pfullingen zeitgleich Tiefbauarbeiten im Bereich der Marktstraße durchführen. Der Umleitungsverkehr in Fahrtrichtung Riedlingen wird hierbei innerörtlich über die Dieselstraße - Uhlandstraße - Bismarckstraße geführt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Reutlingen ist hierbei nicht betroffen. Es ist davon auszugehen, dass es durch die Baustelle in der Marktstraße zu Rückstau kommt. Ortskundigen wird daher empfohlen, den Teilabschnitt weiträumig zu umfahren.

Sperrung des Scheibengipfeltunnels bis zum 28. April

Die Sperrung des Scheibengipfeltunnels, B 312 Ortsumfahrung Reutlingen, erfolgt von Dienstag, 20. April bis Freitag, 23. April, sowie von Montag, 26. April bis voraussichtlich Mittwoch, 28. April täglich zwischen 21 Uhr und 5 Uhr. Die Umleitung erfolgt in beiden Fahrtrichtungen durch die Ortsdurchfahrt Reutlingen über die örtliche Wegweisung. Für den Zeitraum der Sperrung wird das LKW-Durchfahrtsverbot in der Ortsdurchfahrt Reutlingen aufgehoben. Alle Umleitungen werden über die vorhandenen Wegweisungen automatisch angezeigt.