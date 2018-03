Pfullingen Wandern mit dem CVJM

Pfullingen / swp

Demnächst ist eine Benefizwanderung zugunsten der Jugendreferentenstelle des CVJM Pfullingen. Wer Lust hat, das Pilgern zu entdecken, ist eingeladen am Samstag, 14. April, von Tübingen nach Rottenburg am Neckar mit zuwandern.

Treffpunkt ist am Reutlinger Hauptbahnhof um 10 Uhr, Rückfahrt ist um 18.30 Uhr. Von der Jakobuskirche in Tübingen geht es den Schlossberg hinauf zur Wurmlinger Kapelle nach Rottenburg. Abschluss ist im Dom von Rottenburg, dort ist auch Ausklang bei einer warmen Suppe in der Brunnenstube. Getränke und bei Bedarf ein kleines Vesper sind mitzubringen, an festes Schuhwerk und wetterangepasste Kleidung ist zu denken. Für die Fahrtkosten und eine Suppe werden zehn Euro pro Person erhoben, Spenden zugunsten der Jugendreferentenstelle des CVJM sind erwünscht. Anmeldung ist erbeten bei Kathrin Ungerer (kathrin.ungerer@gmx.de) bis 6. April. Pilgerbegleiter ist Jürgen Rist, Diakon und Sozialpädagoge, seit mehr als zehn Jahren Leiter von Pilgergruppen.