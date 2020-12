Der Schlagzeuger sitzt auf einer Europalette und wird mit dem Hubwagen zur Bühne gefahren, ein Gitarrist wird vom Sänger mit dem Sackkarren vor der Stage abgeliefert. Mit einem ordentlichen Schwung rutscht der Bassist aus dem Einkaufswagen und ergänzt die Band. Die Reutlinger Band „Walter Subject“ spielt eine rockige Version des Weihnachtsklassikers „We wish you a merry Christmas“, die das Publikum mitreißen sollte – allerdings besteht dieses nur aus kleinen Schnee- und Weihnachtsmännern zum Dekorieren.

Youtube

In kreativer Art bindet die Band das leere Wohnland in die Performance ein, um mit der rockigen Spendenaktion Geld zu sammeln. Denn wie jedes Jahr spendet das Wohnland Reutlingen in der Weihnachtszeit an den Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen. Doch statt des jährlichen Waffelverkaufs, der Corona-bedingt ausfallen musste, gab es dieses Jahr eben den rockigen Spendenaufruf per Video. Bei der Spendenaktion legte das Wohnland Reutlingen mit 1500 Euro vor und rief dazu auf, kräftig mitzuspenden.

Übergabe per Web-Meeting

Am Ende wurden innerhalb des Aktionszeitraums 2178 Euro von Bürgerinnen und Bürgern gespendet, weshalb auch das Wohnland Reutlingen seine eigene Spendensumme auf 2000 Euro erhöhte. Bedeutet: Insgesamt kamen über den rockigen Spendenaufruf 4178 Euro für die Tübinger Einrichtung zusammen.

Da die Spendenübergabe aufgrund der Corona-Pandemie natürlich nicht persönlich stattfinden konnte, wurde der Spendenscheck per Web-Meeting von der Geschäftsleitung des Wohnlands, Julian Rogg, Ekkehard Gulde und Alexander Ast, an Horst Simschek, den stellvertretenden Vorsitzenden des Fördervereins, überreicht. Das Geld fließt in die tägliche Arbeit der Einrichtung mit krebskranken Kindern und deren Familien, der Verein finanziert sich ausschließlich über Spenden.