Am Samstag wurde ein Informationsstand der Alternative für Deutschland (AfD) mit Kreistagsfraktionschef und Landtagskandidat Ingo Reetzke vor dem Reutlinger Spitalhof von Linksextremisten attackiert. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung gegen „einen bislang unbekannten, mutmaßlichen Gegendemonstranten“, wie es in der Polizeimitteilung heißt. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 500 Euro geschätzt. Laut dem Landtagskandidaten der AfD soll es sich bei den Gegendemonstranten um Mitglieder der linken Gruppierung „ROSA Reutlingen“ („Reutlingen for Organization, Solidarity and Actions“) handeln. Die Gegendemonstranten hätten ein entsprechendes Transparent mit Rosa-Logo gezeigt, so Reetzke gegenüber der Presse.

Reetzke berichtet: „Sie postierten sich gegenüber des AfD-Infostandes. Um 11.30 Uhr begab sich ein Mitglied des Quartetts dann unauffällig in Richtung des Infostandes und trat diesen überraschend von hinten um, wobei selbiger beschädigt wurde und zahlreiche Flugblätter auf dem Boden landeten. Danach ergriffen die vier Linksextremisten die Flucht und rannten in Richtung Hauptbahnhof davon.“ Die Wahlkämpfer der AfD erstatteten noch vor Ort bei der herbeigerufenen Polizei Strafanzeige. Reetzke sagt, einmal mehr offenbare „Rosa“ damit ein erschreckendes Demokratieverständnis. „Während nebenan FDP und Grüne ungestört ebenfalls Infostände abhalten konnten, wird der AfD die Teilnahme am demokratischen Meinungsstreit durch linksextreme Gewalttäter erschwert.“ Der stellvertretende Vorsitzende der Reutlinger AfD-Gemeinderatsfraktion sieht sich aufgrund des Angriffs in der Forderung seiner Fraktion bestätigt, Rosa die Finanzmittel zu streichen: „Ende 2019 wurde unser Antrag, dieser linksextremen Gruppe Finanzmittel aus einem Bundesprogramm zu streichen, von sämtlichen anderen Gemeinderatsfraktionen abgelehnt, obwohl Rosa bereits damals dafür bekannt war, den demokratischen Diskurs zu stören.“ Und Reetzke weiter: „Die Fraktionen der etablierten Parteien im Reutlinger Gemeinderat haben heute mittelbar mitgetreten.“

Die Gruppierung Rosa erhält unter anderem auch lokale Gelder aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“, das Gruppierungen und Veranstaltungen fördert, die „Demokratie fördern, Vielfalt gestalten, Extremismus vorbeugen“,heißt es in den Zielen des Programms.