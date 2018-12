Stadtgespräch Evelyn Rupprecht über kommunalpolitische Zündstoffe Von wegen besinnlich

Von Evelyn Rupprecht

Besinnlich und still sollte die Weihnachtszeit sein. Dass sie das tatsächlich wird, dürfte in Reutlingen unwahrscheinlich sein. Der Samstag vor dem vierten Advent ist Jahr für Jahr der Mega-Stress-Großeinkaufstag, und der Vormittag des 24. Dezember wird wohl nicht weniger hektisch werden – vor allem dann, wenn die Heiligmorgen-Feiern rund um die Oberamteistraße erneut ausarten sollten. Doch auch kommunalpolitisch will keine Ruhe einkehren. Während die OB-Kandidaten rastlos durchs Stadtgebiet touren, ist die, um deren Chefsessel es im Rathaus geht, maßlos enttäuscht und empört über die Entscheidung des Landtags.

Auskreisung abgelehnt: Die Abfuhr dürfte Barbara Bosch auch während der Feiertage beschäftigen, derweil die Juristen schon an der Klage stricken, dank der sich die Stadt doch noch aus den Fängen des Landkreises befreien will. Der Landrat wiederum könnte eigentlich erleichtert aufatmen angesichts der Stuttgarter Entscheidung – wäre da nicht ein anderer Beschluss der Landespolitiker, der dem Kreis und seinen Kommunen das Leben schwer macht. Die Koalition hat sich nämlich dazu durchgerungen, die Bewirtschaftung des Staatswaldes aus kartellrechtlichen Gründen an eine Anstalt des öffentlichen Rechts zu übergeben und damit, wie mehrfach berichtet, die unteren Verwaltungsebenen in Zugzwang gebracht. Bis Januar sollten sämtliche Kreisgemeinden nun grünes Licht dafür geben, einem Forstamts-Zweckverband beizutreten. Doch die Neustrukturierung ist mit jeder Menge Mehrkosten verbunden und die Debatten in den Gremien sind so hitzig wie das Thema undurchsichtig ist. Manch einer sieht wegen der Papiermassen, die es durchzulesen gilt, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Viele Kommunen haben bereits widerwillig ihre Zustimmung gegeben, andere das Thema vertagt. In der Hoffnung, dass nach Weihnachten mehr Klarheit herrscht – und so mancher vielleicht doch noch zur Besinnung kommt.