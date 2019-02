Reutlingen Von Oase bis Piano

Reutlingen / Kathrin Kammerer

Die Käpsele sind fast gefunden. Das verkündeten gestern gut gelaunt Reutlingens Oberbürgermeisterin Barbara Bosch, Stadtmarketing-Geschäftsführerin Tanja Ulmer und der städtische Pressesprecher Wolfgang Löffler. Beim Ideenwettbewerb im Rahmen des Markenbildungsprozesses hatten von Mitte Oktober bis Ende Dezember 40 Teilnehmer ihre Projekte eingereicht. Eine elfköpfige Jury, bestehend aus Gemeinderäten, Stadtvertretern, Gastronomen und Handwerksvertretern hatte letzendlich sieben Projekte ausgewählt. Diese bewerben auf irgendeine Weise die drei großen Säulen des Markenbildungsprozesses: die starke Wirtschaft, den Handel und die schöne Landschaft.

Da wäre beispielsweise die „Mobile Reutlinger Stadtoase“, eine Idee des Naturtheaters. An verschiedenen Stellen in der Stadt sollen in den warmen Wochen Liegestühle, Pavillions und ein Infostand aufgebaut werden. Vereine können sich mit der Betreuung der Oase abwechseln und gleichzeitig Eigenwerbung am Infostand machen. Oder das Street-Piano, ein Vorschlag vom Netzwerk Kultur. Das Piano besitzt der Verein schon. Mit der Gewinnsumme würde dann der Transport organisiert werden, außerdem könnte man so auch Künstler buchen, die das Klavier ebenfalls bespielen.

Hartmut Schenker hat sich den „GrenzblickeRTrail“ ausgedacht: eine Ausstellung mit Fotografien von verschidenen Punkten an der Grenze der Reutlinger Markung. Schenker plant diese Ausstellung als Anreiz, die Umgebung von Reutlingen doch selbst einmal zu erkunden.

Der Connect-Verein will das gleichnamige Festival, das es in Tübingen schon gibt, nun auch nach Reutlingen bringen – und zwar aufs Markwasen-Gelände. Eine weitere Idee basiert auf Reutlingens langer Textil-Historie: eine Textilmesse Neckar-Alb. Bei dieser Messe in der Stadthalle soll es Unterhaltung aber auch Verkauf geben. Das Projekt „Rock’n Reutlingen“ soll die Stadt für einen Abend zur Bühne für Songs eine bestimmten Band machen: egal ob in Kneipen, Läden oder auf der Straße. Und schließlich „Reutlingen tanzt“: ein Tanzevent auf verschiedenen öffentlichen Plätzen mit vielen verschiedenen Teilnehmern.

Die restlichen 33 Projekte (darunter ein Beachtennis-Tunier, die Beleuchtung der Burgruine Achalm und eine Surferwelle in der Echaz) geraten aber keineswegs in Vergessenheit, betonte Wolfgang Löffler. Manche habe man an die zuständigen Fachbereiche im Rathaus weitergegeben, anderen Bewerbern habe man aufgezeigt, wie sie ihre Ideen weiterverfolgen können.