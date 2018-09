Gesangverein Von der Rüstkammer zur Wurst

Eningen / swp

Bei idealem Reisewetter starteten dieser Tage 30 gut gelaunte Damen des Frauenchors des Gesangvereins Eningen zu ihrem Jahresausflug.

Zuerst ging’s am Neckar entlang, vorbei an der Ulrichskapelle in Neckarhausen, wo neben dem Kirchenportal in einem Rahmen aus Sandstein ein steinerner Brotlaib zu sehen ist.

Nächstes Ziel: Das imposante Wasserschloss Sulz-Glatt im oberen Neckarraum – eine der besterhaltenen Schlossanlagen des ganzen Landes. Im November 2001 wurde dort ein Kultur- und Museumszentrum eröffnet. Sehenswert ist die Rüstkammer, wo Waffen, diverse Rüstungen, Utensilien vom Kettenhemd bis zum Keuschheitsgürtel und sogar ein Ritter hoch zu Ross zu bewundern sind.

Auf anderer Ebene sind die politischen und gesellschaftlichen Aspekte adeliger Herrschaft dokumentiert. Die Galerie, quasi das „Schaufenster der Kunst“ umfasst in einer Dauerausstellung rund 170 Exponate namhafter Künstler. Angeschlossen ist auch ein Bauernmuseum – den Sängerinnen alles nahegebracht durch einen besonders kompetenten Führer. Im historischen Schloss-Café wo jeder Raum anders möbliert ist, stärkten sich die Eningerinnen.

Schrille Kunstfiguren

Es folgte die Weiterfahrt nach Haigerloch, wo in der Unterstadt am Marktplatz das Privatmuseum Alraune im Schwanen Außergewöhnliches bietet. Seit 378 Jahren wächst diese Welt, die nicht nur aus 70 lebensgroßen, textilen und schrillen Kunstfiguren besteht, sondern auch mit tausenden von dazugehörigen Objekten verblüfft. Alles von der Künstlerin selbst genäht.

Jede Saison gibt es ein anderes Konzept. 2018 ist es „Alraunes Gefühl für Wurst“. Im Keller-Kino mit einem Kurzfilm ins Thema eingeführt und mit einem passenden Wurst-Hutmodell ausgestattet, beginnt der individuelle Rundgang durch die Ausstellung, die in Suiten und Zimmern bis in die oberen Stockwerke führt. Die schrägen oder auch skurrilen Szenerien lassen dabei die bunte Phantasie der Textil-Artistin erahnen.

Nach diesem Kunstgenuss und einem Schlenker in die Oberstadt erreichten die 30 Frauen die prachtvoll ausgestattete Wallfahrtskirche St. Anna. Mit dem Lied „Herr, deine Güte“ und dem Kanon „Dona nobis“ stand dann auch wieder die musikalische Seite der Ausflüglerinnen auf dem Programm.

Über Rottenburg und Tübingen ging’s jetzt nach Sickenhausen, wo eingekehrt wurde. Den Katzensprung nach Eningen begleiteten Abendlieder. Viel Lob ging an Heide Mettenberger für die Organisation.