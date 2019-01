Reutlingen Vom Verkehr zum Haus der Kulturen

Reutlingen / Von Ralph Bausinger

Hatten im ersten Teil der Veranstaltung die Kandidaten sich und ihr Programm in der Stadthalle vorgestellt (wir berichteten), war im zweiten Teil das Publikum an der Reihe. Erste Bürgermeisterin Ulrike Hotz und Hauptamtsleiter Hartmut Queisser hatten fünf Fragen ausgewählt, die Bürger gestellt hatten. Das Themenspektrum war breit gefächert, es reichte von Verkehrsfragen über Schadstoffgrenzwerte und den Bürgerpark bis hin zu Migration und einem Haus der Kulturen.

Verkehrskonzept und (falsche) Grenzwerte: Für Dr. Christian Schneider, der von der CDU im Wahlkampf unterstützt wird, bringt die Frage, ob die vom Gesetzgeber festgelegten Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid sinnvoll und/oder richtig sind, nichts. Die Stadt müsse die Grenzwerte einhalten, das sei eine Frage der Gesundheit und Verantwortung. Sein Ziel sei, erläuterte der Jurist, Fahrverbote durch Innovation und Verkehrslenkung zu vermeiden. Er hoffe, dass die bereits umgesetzten oder eingeleiteten Maßnahmen (Scheibengipfeltunnel, neues Bus- und Radwegekonzept) noch rechtzeitig greifen.

Cindy Holmberg (Grüne) möchte das Busangebot weiter ausbauen und die Stadtbezirke stärker an die Kernstadt anbinden. Daneben plant sie, das Radwegenetz zu erweitern und die derzeit heftig in der Kritik stehende Charlottenstraße in ein Konzept zu integrieren.

Während Andreas Zimmermann ( „Die Partei“) eine eindeutige und klare Kennzeichnung der Radwege forderte, war für Thomas Keck klar, dass es ohne einen veränderten Modal Split (Verteilung des gesamten Verkehrsaufkommens auf verschiedenen Verkehrsmittel) nicht geht. Das sei nicht möglich ohne eine Neuaufteilung des Verkehrsraums, der zu Lasten der Autos gehen werde. Reutlingen werde auch in Zukunft eine automobile Gesellschaft bleiben. Aber: „Wir müssen die Zahl der Verbrenner reduzieren.“

Carl-Gustav Kalbfell forderte ein Verkehrskonzept aus einem Guss. Er warnte davor, mit Fahrverboten am Ast einer „unserer Schlüsselindustrien zu sägen“. Um die Luftqualität zu verbessern, setzen alle Kandidaten auf die Begrünung von Fassaden und Dächern sowie die Förderung von E-Mobilität.

Umgestaltung des Bürgerparks: Lange Zeit sei dies ein Aufregerthema in der Stadt gewesen, räumte Keck mit Blick auf die Schnurbäume ein. Er hoffe, dass sich diese jetzt besser entwickelten, sonst müsse man über einen Wechsel der Baumart nachdenken. Allerdings liege es, so Keck, nicht an der Baumart, sondern daran, „dass wir zu wenig Dreck darunter haben“. Die Anlage des Bürgerparks selbst sei gelungen, die Skateanlage werde toll angenommen, gut seien auch der Brunnen und die Spielgeräte. Bei der Gastronomie müsse man nachbessern: „Hier muss was Griffiges hin.“

Um die Aufenthaltsqualität des Parks zu steigern, könnte sich Kalbfell dort ein „Strandcafé mit leckeren Cocktails“ vorstellen. Darüber hinaus wünscht sich der Sozialbürgermeister von Leinfelden-Echterdingen mehr Spielmöglichkeiten – gerade auch für kleinere Kinder. Er könne sich auch vorstellen, den Wochen- oder auch Weihnachtsmarkt dorthin zu verlegen; allerdings wollten dies die Beschicker nicht.

„Frag’ den Bürger“, empfahl Schneider. Eine Umgestaltung des Bürgerparks müsse ins Gesamtkonzept der Stadt passen. Der 54-jährige Jurist fände es gut, die „Echaz aus der Versenkung hervorzuholen und erlebbar zu machen“. Und er möchte, wie er am Mittwochabend sagte, durch mehr Gastronomieangebote wie auch weitere Wasserspiele die Leute in den Bürgerpark locken.

Auch Holmberg will die Bürger fragen, was ihnen an diesem Platz fehlt. Gebraucht würden, so die von den Grünen unterstütze Kandidatin, auf jeden Fall mehr gemütliches Sitzmobiliar und eine Toilettenanlage anstelle des „hässlichen Containers“. Zimmermann sprach sich dafür aus, einen Wall zwischen der Skateanlage und der Eberhardstraße aufzuschütten. An der Stelle des Stadthallenhotels möchte der Diplom-Ingenieur aus Karlsruhe Bäume pflanzen – eine Aussage, die vom Publikum mit viel Beifall goutiert wurde. Events wie ein Grillfest sollen die Anlage für die Bevölkerung attraktiver machen.

.

Migration und Haus der Kulturen: In einem Punkt stimmten alle fünf Bewerber überein: Migration sei keine Bedrohung, sondern eine Chance für die Stadt. Alle fünf sprachen sich auch für ein Haus der Kulturen aus, das seinen Standort in der Stadt haben müsse. Der Sprachförderung für neu Zugezogene wie auch für Leute, die schon länger hier leben, komme eine wichtige Rolle zu, wenn man Integration voranbringen wolle, betonten Kalbfell und Keck. „Wir müssen Integration ernst nehmen“, unterstrich der Geschäftsführer des Mieterbundes Reutlingen-Tübingen, der sich in der Stadt nicht nur eine Willkommenskultur für Unternehmen, sondern auch für Migranten wünscht. Ohne Migration gehen, so der SPD-Stadtrat, „unsere Sozialsysteme über den Jordan“.

„Wir brauchen Zuzug“, unterstrich auch Cindy Homberg, die auch daran erinnerte, dass 40 Prozent der Reutlinger Bürger einen Migrationshintergrund haben. Ihr Kontrahent von der „Partei“, Andreas Zimmermann, verwies wiederum darauf, dass Integration keine Einbahnbahnstraße sein dürfe. Sein Wunsch: So wie man heute zum Türken, Griechen oder Italiener zum Essen gehe, solle man in ein paar Jahren zum Syrer oder Afghanen gehen.