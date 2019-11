Die Reutlinger Kreis- und Stadträtin Regine Vohrer will in den Landtag. Bei einer FDP-Veranstaltung in der Bahnhofsgaststätte Wannweil bekundete die Unternehmerin ihre Bereitschaft, für die FDP im Wahlkreis 60 anzutreten. „Der wirtschaftsstarke Reutlinger Raum kann auf Landesebene nicht länger nur durch einen grünen und einen roten Abgeordneten vertreten werden“, erklärte sie, „auch die bürgerliche Mittelschicht braucht eine starke Stimme in Stuttgart“.

Hier schlägt das mittelstandsgeprägte Herz der Region

Zum Wahlkreis 60 gehören neben Reutlingen und Pfullingen auch Dußlingen, Gomaringen, Kirchentellinsfurt, Kusterdingen, Nehren, Pliezhausen, Walddorfhäslach und Wannweil. „Hier ist der Motor unserer Wirtschaftskraft“, sagte Regine Vohrer, „hier schlägt das mittelstandsgeprägte Herz unserer Region“. Die Kandidaten für die Landtagswahl 2021 werden ab Frühjahr 2020 aufgestellt. Die Liberalen verloren ihr Reutlinger Landtagsmandat 2011, die CDU 2016. Direkt gewählter Abgeordneter ist Thomas Poreski (Grüne), als Nachrücker für Nils Schmid (SPD) kam Ramazan Selcuk ins Parlament.

Bürgerliche Alternative zu Grün und Rot

„Ich will die bürgerliche Alternative zu Grün und Rot sein“, betonte Vohrer. Ihr gutes Ergebnis bei der Kommunalwahl Ende Mai – mit 11 329 Stimmen zog sie in den Gemeinderat ein – mache ihr Mut, den Sprung in die Landespolitik zu wagen. Als selbstständige Unternehmerin wisse sie, wo Handel, Handwerk und Gewerbe, Industrie, Dienstleistern und Landwirtschaft, aber auch die Ehrenamtlich Tätigen der Schuh drückt: „Ich bin gegen noch mehr Vorschriften und Verbote, gegen noch mehr Einengungen der persönlichen und wirtschaftlichen Freiheiten. Ich säge nicht am Ast, auf dem das Auto-Land Baden-Württemberg sitzt.“

Politik, die Probleme löst

So wie sie eine Wohnungs-Verwaltungs-Firma, eine Wein-Agentur, das Reutlinger Weindorf und den Weihnachtsmarkt erfolgreich führe, so wolle sie erfolgreiche Politik für den Wahlkreis machen, versicherte die Liberale. Sie stehe für „eine Politik, die uns alle nicht mit immer neuen Problemen überhäuft, sondern die Probleme löst“, sagte Vohrer, die seit 2019 auch dem Kreistag angehört.

