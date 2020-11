Vodafone Störungen letzten 24 Stunden.

© Foto: allestörungen.de

100.000 Kunden betroffen

Aktuell können mehr als 100.000 Kunden das Netz nicht oder nicht in der gewohnten Qualität nutzen. „Unsere Technikexperten arbeiten mit Hochdruck an der Ursachenanalyse und der Entstörung. Wir bitten die betroffenen Mobilfunkkunden um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten“, so ein Pressesprecher des Unternehmens.