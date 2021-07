Neue 5G Station in Reutlingen in Betrieb genommen

in Reutlingen in Betrieb genommen Mittelfristig soll die gesamte Region an das 5G-Netz angebunden werden

an das 5G-Netz angebunden werden LTE- und 5G-Ausbau im Kreis: Funklöcher schließen und Netzkapazität erweitern

Weitere Standorte in Reutlingen, Pliezhausen, Bad Urach, Münsingen und Sonnenbühl sollen folgen

Das Mobilfunkunternehmen Vodafone hat in Reutlingen eine neue 5G-Mobilfunkstation in Betrieb genommen und versorgt erste Bewohner mit der neuen Breitbandtechnologie 5G. An sieben weiteren Vodafone-Standorten im Kreis wird die 5G-Technologie bis Mitte 2022 eingebaut. Weitere 5G-Bauprojekte sollen in Reutlingen, Pliezhausen, Bad Urach, Münsingen und Sonnenbühl realisiert werden. Mittelfristiges Ziel ist es, möglichst die gesamte Bevölkerung im Kreis an das 5G-Netz anzubinden.

5G-Netz in Reutlingen: Bereits bestehende Mobilfunkstationen sollen nachgerüstet werden

Um ein flächendeckendes 5G-Netz herzustellen, wird Vodafone zunächst die bereits vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur weitgehend mitnutzen und seine 5G-Antennen, wo immer es möglich ist, an den bestehenden Standorten im Kreis in Betrieb nehmen. Die bereits bestehenden 75 Mobilfunkstationen im Kreis werden also nach und nach aufgewertet, indem dort zusätzlich 5G-Technologie installiert wird - zum Beispiel an Masten, Aussichtstürmen, Kirchtürmen sowie auf den Dächern von Rathäusern, Bürogebäuden und Wohnhäusern. Dieses geschieht Station für Station im Laufe der nächsten Jahre.

Der weitere Mobilfunkausbau im Kreis Reutlingen

Aktuell sind 99,9 Prozent der Bevölkerung im Landkreis an das Vodafone-Mobilfunknetz sowie 97,9 Prozent der Bewohner an das mobile Breitbandnetz LTE angeschlossen. Bis Mitte 2022 wird Vodafone im Kreis noch sechs weitere LTE-Bauprojekte realisieren. Dabei werden wir in Zwiefalten, Mehrstetten und Pfullingen drei neue LTE-Stationen in Betrieb nehmen, um bestehende LTE-Funklöcher zu beseitigen und die Bevölkerung im Versorgungsgebiet erstmals an das LTE-Netz anzubinden. Zudem werden wir an drei vorhandenen LTE-Stationen in Reutlingen, Münsingen und Sonnenbühl zusätzliche LTE-Antennen anbringen, um die Kapazitäten und Geschwindigkeiten im Einzugsbereich dieser LTE-Stationen zu steigern.