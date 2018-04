DRK Vier neue Nachwuchsretter

Reutlingen / swp

Seit 2015 gibt es die dreijährige Ausbildung zum Notfallsanitäter, mit welcher der Beruf des Rettungsassistenten als höchste nichtärztliche Qualifikation im Rettungsdienst bundesweit abgelöst wurde. Seitdem bildete auch der DRK-Kreisverband Reutlingen kontinuierlich „Nachwuchsretter“ aus.

Die ersten Absolventen des dreijährigen Ausbildungsganges werden in diesem Jahr ihre Abschlüsse vorlegen. Derzeit befinden sich 21 Frauen und Männer in der Ausbildung zu Notfallsanitätern, darunter vier Azubis, die am 1. April beim DRK-Kreisverband Reutlingen begonnen haben.

DRK-Präsident Andreas Glück (MdL) und Kreisgeschäftsführer Michael Tiefensee begrüßten gemeinsam mit Rettungsdienstleiter Markus Metzger und Praxisanleiter Wolfgang Dorau die vier neuen Kollegen und wünschten Naomi Hage, David Hirt, Fabian Redzinsky und Erik Sailer zum Berufsstart alles Gute. Glück, zugleich Arzt und ehemaliger „DRK-Zivi“ im Rettungsdienst, wies darauf hin, dass dieser „ganz besondere Beruf“ große Herausforderungen abverlange, zugleich aber ein „besonders hohes Maß an Identifikation und Erfüllung“ biete. Die vier „Neuen“ werden, so Tiefensee, für den „wichtigen Dienst am Menschen qualifiziert ausgebildet und zukünftig als Teil des Rettungsdienstes für die Bevölkerung im Landkreis Reutlingen da sein“.

Die bislang tätigen Rettungsassistenten können sich sieben Jahre lang zum Notfallsanitäter fortbilden. Ab 2022 zählt dann nur noch die neue dreijährige Ausbildung. Sie soll dazu befähigen, die Lage am Einsatzort festzustellen und notwendige Maßnahmen einzuleiten, den Gesundheitszustand der Patienten zu beurteilen und zu entscheiden, ob ein Notarzt, weiteres Personal oder Rettungsmittel erforderlich sind. Ganz wesentlich ist, dass die Notfallsanitäter selbst notwendige medizinische Maßnahmen der Erstversorgung einleiten und vollziehen. Die enge Kooperation mit Notärzten ist ein wesentlicher Faktor. Enger Partner bei dieser Ausbildung sind die Kreiskliniken Reutlingen, denn im Rahmen der dreijährigen Ausbildung sind auch Praktika in den Kliniken vorgesehen.